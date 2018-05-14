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Okul müdüründen şiirli taciz: Ey dilber!

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 10:29 | Son Güncelleme

İlkokul müdürünün kendisine sürekli aşk şiirleri yazdığını belirten kadın yardımcısı, şikâyetçi oldu. Şiirleri de delil olarak sundu. Müdür hiçbir şey olmamış gibi görevine devam ederken, yardımcısı başka okula tayin edildi.

Okul müdüründen şiirli taciz: Ey dilber!

İstanbul’daki bir ilkokulun müdür yardımcısı P.Ü., evli ve 2 çocuk babası okul müdürü H.Y. hakkında, kendisini sürekli taciz ettiği ve aşk şiirleri yazdığı gerekçesiyle 2015 yılının mayıs ayında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Müdürün bir kâğıda yazdığı şiiri ajandasının içine koyduğunu iddia eden P.Ü., kendisini mesai saatleri dışında gece vakti telefonla da arayıp taciz ettiğini, mobbing uyguladığını belirtti. “Ey dilber, yaktın beni yüreğimden” ve “Bazen hayretle bakıyorum hayata” şeklindeki sözler içeren aşk şiirleri, savcılık dosyasına delil olarak girdi.

‘YAZI BENİM, BEN KOYMADIM’

Okul müdürü H.Y. ise not kâğıdındaki dizelerin kendi el yazısı olduğunu ancak ajandanın içine kendisinin koymadığını savundu. 2’nci şiirin de müdür odaya girip çıktıktan sonra mağdur tarafından bulunduğunu kaydeden savcı, H.Y.’ye “cinsel taciz” suçu işlediği gerekçesiyle 4.5 aydan 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

GÖREVE DEVAM

Genç kadın, şikâyetinin ardından iddiaya göre istifaya zorlandı, Kartal’da başka bir okula “hizmet gereği” adı altında tayin edildi. Müdür hakkında Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de şikâyette bulunuldu. P.Ü.’nün ataması farklı bir okula yapılırken, H.Y. aynı okulda idarecilik görevine devam etti.

Anadolu 62. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 3 yıldır süren, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın da müdahil olduğu davada, mahkeme kararını verdi. Duruşmaya sanık müdür H.Y. ve mağdur müdür yardımcısı P.Ü. ile avukatları katıldı. Suçlamaları reddeden sanık, beraatini talep etti. Mahkeme, müdür H. Y.’nin “cinsel taciz” suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek 2 bin 250 TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve aşk şiirlerinin adli emanette delil olarak saklanmasına karar veren mahkeme, sanık hakkındaki kararın devlet memuru olması nedeniyle Kartal Kaymakamlığı’na gönderilmesine ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na tebliğ edilmesine de hükmetti.

Gazete Habertürk’ten Arzu Kaya'ya konuşan P.Ü.’nün avukatı Selçuk Çevik, kararı şöyle değerlendirdi: “3 yıl süren yargılama sonunda adalet yerini buldu. Bu karar diğer davalara da örnek teşkil edecektir. Bu olayla çalışma hayatındaki kadınların yaşadığı zorluklar da gözler önüne serildi. Kararın kesinleşmesinin ardından müvekkilim P.Ü maddi ve manevi tazminat davası açacak ve kazanıldığı takdirde tazminat geliri kadın kuruluşlarına bağışlanacak.”

(Habertürk)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Tecavüz etse de göreve devam...Bakanlığın anlayışı bu...Eğitim Bir Sendenin seçilmiş,dindar idarecileri.Aslında tecavüz etseydi ilçe milli eğitim md.olurdu.?!?!
ak partide kültür bakanı olursa şaşırmayın
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