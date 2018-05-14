Okul müdüründen yardımcısına şiirli taciz!

İstanbul’daki bir ilkokulun müdür yardımcısı P.Ü., evli ve 2 çocuk babası okul müdürü H.Y. hakkında, kendisini sürekli taciz ettiği ve aşk şiirleri yazdığı gerekçesiyle 2015 yılının mayıs ayında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Müdürün bir kâğıda yazdığı şiiri ajandasının içine koyduğunu iddia eden P.Ü., kendisini mesai saatleri dışında gece vakti telefonla da arayıp taciz ettiğini, mobbing uyguladığını belirtti. “Ey dilber, yaktın beni yüreğimden” ve “Bazen hayretle bakıyorum hayata” şeklindeki sözler içeren aşk şiirleri, savcılık dosyasına delil olarak girdi.

‘YAZI BENİM, BEN KOYMADIM’

Okul müdürü H.Y. ise not kâğıdındaki dizelerin kendi el yazısı olduğunu ancak ajandanın içine kendisinin koymadığını savundu. 2’nci şiirin de müdür odaya girip çıktıktan sonra mağdur tarafından bulunduğunu kaydeden savcı, H.Y.’ye “cinsel taciz” suçu işlediği gerekçesiyle 4.5 aydan 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

GÖREVE DEVAM

Genç kadın, şikâyetinin ardından iddiaya göre istifaya zorlandı, Kartal’da başka bir okula “hizmet gereği” adı altında tayin edildi. Müdür hakkında Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de şikâyette bulunuldu. P.Ü.’nün ataması farklı bir okula yapılırken, H.Y. aynı okulda idarecilik görevine devam etti.