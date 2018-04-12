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Okul müdürüyle yardımcısını vuran polisin eşi: Tahrik var (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 13:51 | Son Güncelleme

POLİS MEMURU TUTUKLANDI Bursa'da, Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu'nda Müdür Tülay Taş ile Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş'ı tabancayla vurup, yaralayan polis memuru İlhan Özcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Okul müdürüyle yardımcısını vuran polisin eşi: Tahrik var (2)

POLİS MEMURU TUTUKLANDI
Bursa'da, Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu'nda Müdür Tülay Taş ile Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş'ı tabancayla vurup, yaralayan polis memuru İlhan Özcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde dün sabah, oğluna kötü davranıldığını öne sürerek okula gelen Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde görevli polis memuru İlhan Özcan, tartıştığı Okul Müdürü Tülay Taş'ı 4 kurşunla, Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş'ı da ayağından tek kurşunla vurarak yaraladı. Olay sonrası meslektaşları tarafından gözaltına alınan İlhan Özcan, sorgulanmak üzere Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kadırılan Tülay Taş ise ameliyat edildi. Sağlık durumu iyi olan Taş ile hayati tehlikesi bulunmayan Delibaş tedavi altına alındı.
Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan İlhan Özcan, bugün sevk edildiği adliyede, çıkartıldığı nöbetçi mahkemcce 'adam öldürmeye tam teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

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