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Okul önlerinde 3 TL'ye uyuşturucu satan kadın tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 18:24 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, okul önlerinde öğrencilere uyuşturucu sattığı iddia edilen Rüveyda Karacaoğlan (20), çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Okul önlerinde 3 TL'ye uyuşturucu satan kadın tutuklandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, okul önlerinde öğrencilere uyuşturucu sattığı iddia edilen Rüveyda Karacaoğlan (20), çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün gözaltına aldığı, okul önlerinde öğrencilere 3 TL'ye uyuşturucu sattığı iddia edilen Rüveyda Karacaoğlan, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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