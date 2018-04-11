Okul önlerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen bir kadın gözaltın alındı

Kayseri’de okul önlerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen bir kadın polis ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre sosyal medyada 20 yaşındaki R.K.’nın okul önlerinde uyuşturucu sattığı yönünde bilgilerin paylaşılması üzerine Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon başlatıldı.

Yapılan operasyonda 20 yaşındaki R.K. yakalanarak gözaltına alındı.