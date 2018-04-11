Okul önlerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen bir kadın gözaltın alındı

Kayseri’de okul önlerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen bir kadın polis ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre sosyal medyada 20 yaşındaki R.K.’nın okul önlerinde uyuşturucu sattığı yönünde bilgilerin paylaşılması üzerine Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon başlatıldı.
Yapılan operasyonda 20 yaşındaki R.K. yakalanarak gözaltına alındı.
Yasak aşk vahşeti!
Son dakika! Öğretim görevlisi ile kız öğrenci ölü bulundu
Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü
CHP’yi karıştıran anket tartışması
Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...
İstanbullulara kötü haber! 3 ay boyunca...
Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Bu Habur rezaletini de aşmıştır!
Süpermarket çalışanı genç kızın Kim Kardashian'ı aratmayan hayatı çete çökertti!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum