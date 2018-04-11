Okul önlerinde uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, okul önlerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen R.K. (20), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada, okul önlerinde öğrencilere uyuşturucu sattığı yönünde bilgiler elde edilen R.K.'yi yakaladı. Şüpheli gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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