Okul önündeki uygulamada esrarla yakalandı

İZMİT(Kocaeli), (DHA) İZMİT'te, narkotik ve Yunus timleri okul çevrelerinde güvenliği sağlamak amacıyla huzur uygulamasında bulundu. Bir miktar esrarla yakalanan Murat Ş. gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri Kozluk Mahallesi ve İnönü Caddesi üzerinde bulunan okul çevrelerinde güvenliği sağlamak amacıyla huzur uygulamasında bulundu. Polis ekipleri araçları durdurarak, araçta bulunanların üzerlerini arayarak kimliklerini kontrol etti. Polisler ayrıca araçlarda da arama yaptı. Durdurulan otomobilde bulunan Murat Ş.'nin üzerindeki bir miktar esrar ele geçirildi. Murat Ş. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.