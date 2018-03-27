HABER

Okul önündeki yol verme kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 13:55 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir ilkokulun önünde öğrenci velisi ile servisi sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.Olay Bağlık Mahallesi’ndeki Nurdan ve Orhan Oğuz İlkokulu önünde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir ilkokulun önünde öğrenci velisi ile servisi sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.
Olay Bağlık Mahallesi’ndeki Nurdan ve Orhan Oğuz İlkokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çocuğunu okula götüren 40 yaşındaki M.Ç. ile okula öğrenci taşıyan servis minibüsü sürücüsü B.U. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası M.Ç., üzerinde bulunan bıçakla B.U.’yu karnından iki kez bıçakladı. M.Ç. daha sonra olaya karışan servis rehber öğretmeni E.U.’yu da karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Olay sırasında öğrenciler büyük panik yaşarken, çevredekiler olayı 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan E.U.’nun hayati tehlikesi bulunmazken, durumu ağır olan B.U. ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayı gerçekleştiren öğrenci velisi M.Ç. karakola giderek suç aleti ile teslim olurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

Diğer Haberler
Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

İstanbul'da korkunç kaza! Lüks araç metrelerce yükselip yayaların arasına daldı!

İstanbul'da korkunç kaza! Lüks araç metrelerce yükselip yayaların arasına daldı!

Çocuklarını hasta oldular diye götürdüler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Çocuklarını hasta oldular diye götürdüler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Sultangazi'de korkunç olay! Girdikleri evde uyuyan kadına dehşeti yaşattılar!

Sultangazi'de korkunç olay! Girdikleri evde uyuyan kadına dehşeti yaşattılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.