Okul önündeki yol verme kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir ilkokulun önünde öğrenci velisi ile servisi sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Olay Bağlık Mahallesi’ndeki Nurdan ve Orhan Oğuz İlkokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çocuğunu okula götüren 40 yaşındaki M.Ç. ile okula öğrenci taşıyan servis minibüsü sürücüsü B.U. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası M.Ç., üzerinde bulunan bıçakla B.U.’yu karnından iki kez bıçakladı. M.Ç. daha sonra olaya karışan servis rehber öğretmeni E.U.’yu da karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Olay sırasında öğrenciler büyük panik yaşarken, çevredekiler olayı 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan E.U.’nun hayati tehlikesi bulunmazken, durumu ağır olan B.U. ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayı gerçekleştiren öğrenci velisi M.Ç. karakola giderek suç aleti ile teslim olurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.