Okul servis otobüsüne otomobil çarptı: 1 yaralı

Nurallah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde belediyeye ait, içerisinde 42 öğrencinin bulunduğu okul servis otobüsüne otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, öğrenciler yara almadı.
Kızılcahamam girişindeki kaza saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Fahrettin Gürcan yönetimindeki 06 HCL 78 plakalı belediyeye ait otobüs, okullardan aldığı öğrencileri evlerine dağıtmak üzere yola çıktı. İlçe girişindeki kavşaktan geçen okul servis otobüsüne, 06 ASP 73 plakalı otomobil arka sol çamurluğuna çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya müdahale ederken, kazadan yara almadan kurtulan 42 öğrenci başka araçlarla evlerine gönderildi.
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