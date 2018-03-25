HABER

Okul servisinde akılalmaz olay! Yola öğrenci düştü!

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 10:18 | Son Güncelleme

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Başından ve kolundan yaralanan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi E.K.K.'ya 10 dikiş atıldı, kolu alçıya alındı. İddiaya göre, okul servisine binen E.K.K., aşırı yükleme nedeniyle açılan kapıdan düşerek yaralandı.

Okul servisinde akılalmaz olay! Yola öğrenci düştü!

Manisa’nın Yunusemre İlçesi Karakoca Köyü’nde okul servisine kapasitesinin üzerinde öğrenci bindirilmesi, faciaya yol açıyordu. Köydeki taşımalı eğitim öğrencilerini taşıyan Ali İhsan Barut yönetimindeki minibüsle cuma günü yapılan serviste, 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi E.K.K. iddiaya göre aşırı yükleme nedeniyle açılan kapıdan düşerek yaralandı.

Şoför, öğrencilerin çığlıkları üzerine 100 metre ileride aracı durdurabildi. Başından yaralanan, sol kolu kırılan ve ayağında zedelenmeler olan E.K.K.’ya Merkez Efendi Devlet Hastanesi’nde 10 dikiş atıldı, kolu alçıya alındı.

"DEFALARCA UYARDIK, DİNLEYEN OLMADI"

Gazete Habertürk'ten Ahmet Ünsal'ın haberine göre, öğrencinin dayısı Hakim Gülüm, “Taşımalı eğitim görevi yapan minibüslere 17 kişi yerine 28 kişi bindirilirse olacağı bu. Oysa Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan anlaşmada her minibüsün en fazla 17 öğrenci taşıması zorunluluğu vardı. Bu firma 2 minibüs ücreti alarak tek minibüs kullanıyor. Defalarca uyardık, dinleyen olmadı. Firmadan şikâyetçiyiz” dedi.

MİNİBÜS ŞİRKETİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlçe milli eğitim müdürlüğü yetkilileri ise “Minibüs şirketiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Gerekirse ihalesi feshedilecek. Öğrencilerimiz için pazartesi günü geçici olarak başka araçlar tahsis edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Herkes bu soruyu soruyor! Saatler ileri alınacak mı?Herkes bu soruyu soruyor! Saatler ileri alınacak mı?
İstanbul'da korkunç olay! Elleri arkadan bağlı ağaca asılı...İstanbul'da korkunç olay! Elleri arkadan bağlı ağaca asılı...
Çiftlik Bank'ın sahibi hakkında yeni gelişme!Çiftlik Bank'ın sahibi hakkında yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manisa Yunusemre Okul Servisi

En Çok Okunan Haberler

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

Türk mankenden Yunanistan’a Osmanlı tokadı

Türk mankenden Yunanistan’a Osmanlı tokadı

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kargo şoförü 1 milyonluk kargo ile ortadan kayboldu

Kargo şoförü 1 milyonluk kargo ile ortadan kayboldu

Evinden yorgana sarıp kaçırdılar! Polisin çalışması sonuç verdi

Evinden yorgana sarıp kaçırdılar! Polisin çalışması sonuç verdi

Kargo şoförü 1 milyonluk kargo ile ortadan kayboldu

Kargo şoförü 1 milyonluk kargo ile ortadan kayboldu

Biri silahına güvendi öteki cesaretine! Soyguncuyu böyle dize getirdi

Biri silahına güvendi öteki cesaretine! Soyguncuyu böyle dize getirdi

Feci ölüm! Vatandaşlar seferber oldu ama...

Feci ölüm! Vatandaşlar seferber oldu ama...

Din kültürü öğretmeni 5 kız öğrencisini taciz etti

Din kültürü öğretmeni 5 kız öğrencisini taciz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.