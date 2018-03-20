Okul servisinde unutulan çocuğu polis kurtardı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, okul servisinde unutulan öğrenci, polis ekipleri tarafından kurtarılarak ailesine teslim edildi. Olay, saat 16.00 sıralarında Bafra ilçesinin Emirefendi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 55 C 5054 plakalı okul servisinde yardım isteyen ortaokul öğrencisi Eymen Berk Badur'u gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Büro Amirliği ekipleri, servis kapısını açarak öğrenciyi kurtardı. Ekipler tarafından yapılan araştırma sonrasında öğrenci Mevlana Mahallesi'nde oturan ailesine teslim edildi. Polis ekipleri, ayrıca öğrenciyi servis içerisinde unutan şoförü tespit etmek için çalışma başlattı.
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