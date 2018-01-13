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Okul servisinde unutulan kızı saati kurtardı

YAŞAM HABERLERİ | 13.01.2018 07:28 | Son Güncelleme 4 saat önce

Özel Neşe Erberk İlkokulu’nun öğrenci servisinde 7 yaşındaki bir çocuk unutuldu. Sağlık problemi nedeniyle akıllı saatle kontrol edilen çocuk, acil durum alarmı verince kurtarıldı.

Okul servisinde unutulan kızı saati kurtardı

Okul servisinde unutulan çocuklara İstanbul'da bir yenisi daha eklendi... 7 yaşındaki D.Ö., önemli bir sağlık problemi yaşıyordu. Beşiktaş'taki Neşe Erberk İlkokulu'na giden küçük kız, kolundaki "akıllı çocuk kol saati" ile ailesi tarafından kontrol ediliyordu.

3 Ocak günü D.Ö., okula gitmek üzere hazırlanmıştı. Sabah 07.40 sıralarında annesi tarafından servise bindirilen D.Ö.'nün akıllı saati de yanındaydı. Servis, Beşiktaş'taki okula saat 08.29 sıralarında ulaştı. Küçük kızın kolundaki saat; anne Burçin B.'ye habervermiş, kızı okul bölgesine (Güvenli bölgeye) ulaşmıştı. Fakat, 12 kişilik servisteki öğrenciler araçtan indirilirken, uykuya dalan D.Ö., araç içerisinde unutulmuştu. Küçük D.'nin minibüste olduğunu fark etmeyen hostes de araçtan inmişti. Şoför, küçük kız içerdeyken minibüsü bir yere park etmişti.

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ÇIĞLIKLARINI İŞÇİLER DUYDU

Saat 09.10 sıralarında uyanan küçük kız, servis içinde unutulduğunu anlayınca, kol saatinden acil durum alarmı vererek annesinden yardım istedi. Annesinin saat aracılığıyla iletişim kurduğu D.Ö., annesi tarafından güçlükle sakinleştirildi. Küçük kızın çığlıklarını duyan okulun etrafındaki inşaat işçileri de D.Ö.'yü servisten çıkarmaya çalıştı. Anne bu sırada baba Ali B.'yi arayıp okula yönlendirdi. Aile, okul yönetiminin yanı sıra şoför ve hostes hakkında şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anne Burçin B., "Kızımın bir sağlık sorunu var. Ailesi olarak gerekli önlemi almış olmasaydık kızımın başına çok daha kötü olaylar gelebilirdi. Kolundaki saat kızımın hayatını kurtardı. Okul ve servis yönetimi özür dileyerek durumu örtbas etmeye çalışıyor. Kızım 12 kişilik bir serviste koridor tarafında ve kapının hemen önünde oturmaktadır. Hostes ve şoför sorumsuzluğu kızımın hayatına mal olabilirdi" şeklinde açıklamada bulundu.

Beşiktaş İlçe Eğitim Müdürlüğü'ne de başvuran ailenin şikâyeti sonrası okul müfettiş incelemesine tabi tutuldu. İlçe Milli Eğitim olayla ilgili, "Ailenin ihbarını önemsiyoruz. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı" ifadesini kullandı. Okul yönetimi ise konuyla ilgili açıklama yapmadı. (Sabah)

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Çocuk Okul Servisi özel neşe erberk ilkokulu

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Güzel bir saaat reklamı olmuş. Şimdi tüm aileler bu saatten almak isteyecektir. Başarılı bir reklam tebrikler
bu haberden bu sonucu her varlık çıkaramaz. Demekki bir varlıksın ama insan değilsin. Evet iyi olan bişey varsa bence tüm aileler yapmalı. Yani saati almalı
değişik bir düşünce.. herşeyin para olduğu zamanda düşüncede parayla oluyor demekki..
Allah o saati yapandan razı olsun. Satandan reklamını yapandan da razı olsun. küçük bir kızın hayatının kurtulmasını değilde, haberi okuyup saat reklamı olmuş diyebilmek için o kafada akıl olmaması gerekiyor. Tamamıyla akılsız insan konuşması.
İki insanın ihmali yüzünden canından olabilicek küçük bir çocuktan bahsediliyor ve akıllı bir saat tarafından hayatı kurtuluyor ama sen buna güzel bir saat reklamı olmuş diyorsun. Maalesef bizde sana ve senin gibilere insan diyoruz...
öyle bi saatin varlığından yeni haberdar olmak cahil oldupunu bu konuda böyle bi yorumda bulunmakta insan olmadığını gösterir Allah korusun benzeri bişey başına geldiğinde çocupunun değil reklamın peşinde koşacağından Allah sana değil ama ailene yardım etsin
reklamlar....
hem hostesi hem şöförü öpeceksin
Gene mi cocuk unutuldu. Yuh be. kac cocuk daha olmeli. Bu arada teknoloji hayat kurtarmis. insan hayati bu kadar ucuz olmamali la
yaw bu kaçıncı arkadaşlar artık şu kontrolleri inerken binerken doğru dürüst iki dakika yapsanız hiç birşey olmayacak
Akıllı saat mı? haaa şu imam hatiplilerin muhteşem icatlarında biriydi değil mi bir anda aklıma gelmedi adamlar sürekli bir şeyler icat ediyor takip edemiyoruz ki gerçi muska kadar korumaz ama ne yapalım idare edeceğiz artık
Kızın adı D.Ö anne Burçin B. serviste 12 çocuk var ve unutlan çocuk koridorda kapıya yakın unutuluyor tam anlamıyla ilginç haber saati bende merak ettim markasını fiyatını yazsaymışınız daha detaylı reklam olurdu. Saatlen nasıl konuştular
servis şoförleri arabayı park edip arabayı kontrol etse bu çocuklara bişey olmayacak
acilen servisler buyuk denetim altına girmeli tüm illerdeki servisler içler acısı... kim kullandığı nasıl kullandığı belli değil denetim 1000/1 belki
Servisleri denetleyen kurumlar 1 millî eğitim 2 ukome ulaşım koordinasyon merkezi 3 jandarma 4 polis 5 esnaf odası temsilcisi 6 okul müdürleri 7 okul aile birliği Ve bunların bir çoğu aylık kontroller evet hiç denetlenmiyorlar haklısınız
Şöförde hostesde hatalı ama asıl hatalı biz bile o saatte kalmakta sorun yaşarken bu yavrucakları alacakaranlıkta uykularından eden sözde enerji tasarrufu eden enerji bakanlıgıdır
şoför ve hostesler genelde kur içinde olunca böyle vakalar oluyor
Oakilli saatin markasini ve modelini bilmek istoyorum bende cocuguma alacagim bilen varsa yorum olarak yazabilir mi lutfen?
sofor ve hostesler bu konuda çok duyarsiz bu kaçinci oldu baska islerlemi ugraşiyor bunlar yoksa
Servisten inmeden önce bütün koltukları kontrol etmek bu kadar zormu.Alt tarafı koltuk kontrol edeceksiniz ya.
O akilli cocuk saatinin markasini ve modelini bilmek istiyorum bende cocuguma alacagim
ya he he akıllı saat
binen ögrenci sayısı kadar inen ögrenciyi kontrol edemeyen mallara servisçilik yapma yetkisi vermeyin
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