Okul servisinde unutulan kızı saati kurtardı

Okul servisinde unutulan çocuklara İstanbul'da bir yenisi daha eklendi... 7 yaşındaki D.Ö., önemli bir sağlık problemi yaşıyordu. Beşiktaş'taki Neşe Erberk İlkokulu'na giden küçük kız, kolundaki "akıllı çocuk kol saati" ile ailesi tarafından kontrol ediliyordu.

3 Ocak günü D.Ö., okula gitmek üzere hazırlanmıştı. Sabah 07.40 sıralarında annesi tarafından servise bindirilen D.Ö.'nün akıllı saati de yanındaydı. Servis, Beşiktaş'taki okula saat 08.29 sıralarında ulaştı. Küçük kızın kolundaki saat; anne Burçin B.'ye habervermiş, kızı okul bölgesine (Güvenli bölgeye) ulaşmıştı. Fakat, 12 kişilik servisteki öğrenciler araçtan indirilirken, uykuya dalan D.Ö., araç içerisinde unutulmuştu. Küçük D.'nin minibüste olduğunu fark etmeyen hostes de araçtan inmişti. Şoför, küçük kız içerdeyken minibüsü bir yere park etmişti.

ÇIĞLIKLARINI İŞÇİLER DUYDU

Saat 09.10 sıralarında uyanan küçük kız, servis içinde unutulduğunu anlayınca, kol saatinden acil durum alarmı vererek annesinden yardım istedi. Annesinin saat aracılığıyla iletişim kurduğu D.Ö., annesi tarafından güçlükle sakinleştirildi. Küçük kızın çığlıklarını duyan okulun etrafındaki inşaat işçileri de D.Ö.'yü servisten çıkarmaya çalıştı. Anne bu sırada baba Ali B.'yi arayıp okula yönlendirdi. Aile, okul yönetiminin yanı sıra şoför ve hostes hakkında şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.