HABER

Okulda 50’den fazla öğrenci hastanelik oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 19:33 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde okulun içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiasıyla 50’den fazla öğrenci hastanelik oldu.Olay, Merkez Sur ilçesi Melikahmet Caddesi üzerinde bulunan Tevfik Fikret İlkokulunda meydana geldi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde okulun içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiasıyla 50’den fazla öğrenci hastanelik oldu.
Olay, Merkez Sur ilçesi Melikahmet Caddesi üzerinde bulunan Tevfik Fikret İlkokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce kanalizasyon çalışması yapılan tuvaletler, çalışma tamamlanmadan açıldı. Teneffüse çıkan ve tuvaletleri açık gören öğrenciler çeşmeden su içince öğrencilerde karın ağrısı ve mide bulantısı baş gösterdi. Öğrencilerin durumunu fark eden okul yönetimi tarafından 112 acil servis aranarak bölgeye çok sayıda ambulans yönlendirildi. 50’den fazla öğrenciye zehirlenme şüphesiyle müdahale edilirken öğrencilerden bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Veliler okula koştu
Zehirlenme olayını duyan veliler okula akın ederken, öğrencilere ilk müdahale okul bahçesinde yapıldı. Okulun 5.sınıf öğrencilerinde Ferhat K. okulun tuvaletlerinin bozuk olduğunu belirterek, “Tuvaletler hem kokuyor hem de çeşmelerinden kirli su akıyordu. Bu nedenle okulun tuvaletleri bakıma alındı ama tuvaletler yapılmadan kapıları açıldı. Bunun üzerine öğrenciler de tuvalete gidip su içmeye başladı. Su içince de bazı öğrencilerde karın ağrısı ve mide bulantısı oldu. Daha sonra ambulanslar geldi. Öğretmenlerimiz her sınıfa giderek öğrencilere durumlarını sordu” dedi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Okulda 50’den fazla öğrenci hastanelik oldu

1 / 7

Okulda 50’den fazla öğrenci hastanelik oldu

Okulda 50’den fazla öğrenci hastanelik oldu
2 / 7

Okulda 50’den fazla öğrenci hastanelik oldu

Okulda 50’den fazla öğrenci hastanelik oldu
3 / 7

Okulda 50’den fazla öğrenci hastanelik oldu

Okulda 50’den fazla öğrenci hastanelik oldu
4 / 7

Okulda 50’den fazla öğrenci hastanelik oldu

Okulda 50’den fazla öğrenci hastanelik oldu
5 / 7

Okulda 50’den fazla öğrenci hastanelik oldu

Okulda 50’den fazla öğrenci hastanelik oldu
6 / 7

Okulda 50’den fazla öğrenci hastanelik oldu

Okulda 50’den fazla öğrenci hastanelik oldu
7 / 7

Okulda 50’den fazla öğrenci hastanelik oldu

Okulda 50’den fazla öğrenci hastanelik oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Kadın halk ozanı Ayten Gülçınar öldürüldü!

Kadın halk ozanı Ayten Gülçınar öldürüldü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı! 'İnşallah bu akşam...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı! 'İnşallah bu akşam...'

'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti

'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Şırnak'ta teröristler köylülere ateş açtı

Şırnak'ta teröristler köylülere ateş açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trafo merkezinde patlama: 1 işçi yaralandı

Trafo merkezinde patlama: 1 işçi yaralandı

Balıkesir'de orman işçisi uyuşturucu satıcısı çıktı

Balıkesir'de orman işçisi uyuşturucu satıcısı çıktı

Bursa'da alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Bursa'da alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Bursa'da 6 farklı adrese uyuşturucu operasyonu

Bursa'da 6 farklı adrese uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu kullanıp kaza yapan iki genci, mahalleli darp etti

Uyuşturucu kullanıp kaza yapan iki genci, mahalleli darp etti

Takla atan araç karşı şeride geçti: 1 ölü

Takla atan araç karşı şeride geçti: 1 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.