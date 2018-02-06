Okulda basket oynayıp bilgisayar çaldı

Adana’da bir kişi, girdiği okulun bahçesinde basketbol oynadıktan sonra bir öğretmenin laptopunu çalıp, basketbol oynadığı arkadaşlarına el sallayarak gittikten sonra polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 27 Ocak’ta Yüreğir ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi’ndeki Mutlu İlköğretim Okulu’nda öğretmen Burhan Gül’ün, okula getirdiği dizüstü bilgisayarı çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilk olarak okulun güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülere göre, saat 15.18’de okula gelen siyah montlu bir kişi okulun bahçesine gelerek bir süre burada çocuklarla basketbol oynadı. Ardından binaya giren zanlı, sadece 2 dakika sonra aşağıya inerken, montunun altına saklamaya çalıştığı Gül’e ait bilgisayar göze çarptı. Şahıs bir süre önce basketbol oynadığı arkadaşlarına da el sallayarak okuldan ayrıldı. Polis, bu görüntülerden yola çıkarak, hırsızın Eyüphan I. olduğunu belirledi. Zanlı, Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde sokakta yürürken yakalandı.

Yapılan soruşturmada da Eyüphan I.’nın, hem öğretmenlerin derste, hem de idarecilerin okul işleriyle meşgul olduğu bir saati denk getirip, evinin yakınındaki okula gittiği, sonrasında da odaları tek tek gezerek, çalabileceği elektronik eşya aradığı belirlendi. Emniyetteki sorgusunda, “Çok pişmanım” diyen zanlı, çaldığı dizüstü bilgisayarı da öğretmene teslim etmesine rağmen, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.