Okulda dehşet saçan kız öğrenci taburcu edildi

Diyarbakır’da okula getirdiği kurusıkı tabanca ile başına ateş ettikten sonra yaralanan ve elindeki silahla sınıfları gezerek arkadaşlarını tehdit eden kız öğrenci taburcu edildi.
Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sabah saatlerinde ders esnasında beraberinde getirdiği kurusıkı tabancayı başına dayayarak ateş eden ve farklı sınıfları gezerek arkadaşlarını tehdit ettikten sonra bir anda yere yığılan 10’uncu sınıf öğrencisi Medine G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öğretmenlerin ilk müdahalesinin ardından çağrılan ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Medine G., burada yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün de çalışma başlattığı belirtildi.
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