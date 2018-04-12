Okulda dehşet saçan polis tutuklandı

Bursa’da çocuklarının sınıflarını değiştirmediği için daha önceden tartıştığı 2 öğretmeni silahla yaralayan polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi’ndeki Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu’nda okul müdiresi Tülay Taş ile müdür yardımcısı Sinan Delibaş’ı silahla yaralayan polis memuru İ.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay dün sabah saatlerinde meydana gelmişti. Polis memuru İ.Ö’nün daha önceden okul yönetimine çocuklarının sınıflarının değiştirilmesi için talepte bulunduğu fakat sınıfların değiştirilmediği bu sebeple veli olan polis memurunun okul yönetimini tehdit ettiği ortaya çıkmıştı. Olay sabahı eşiyle birlikte okula giden İ.Ö. okul müdiresi ile müdür yardımcısını belindeki silahla vurdu. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken polis memuru gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.