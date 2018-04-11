Okulda iki eğitimciyi vuran polis, bir ay önce de okulu basmış

Bursa’da okulda dehşet saçıp iki eğitimciyi silahla yaralayan polis memurunun bir ay önce de okulu basarak müdireyi tehdit ettiği ortaya çıktı. Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Numan Şeker, polis memurunun 1 ay önce de okul müdürünü tehdit ettiğini söyledi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Okulunda sabah saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Polis memuru İlhan Ö., çocuğunun sınıfının değiştirilmesi konusunda Okul Müdiresi Tülay Taş ve Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş ile tartışmaya başladı. İlhan Ö., tartışma sonrası silahını peş peşe ateşledi. Müdire ve yardımcısı ayaklarından yaralandı. Çocuk Şube Müdürlüğünde çalışan polis memuru İlhan Ö. daha sonra elinde silahı ile okuldan ayrılırken, bu anlar ise öğrencilerin cep telefonuna yansıdı. Meslektaşları tarafından gözaltına alınan İlhan Ö., olaydan hemen sonra açığa alındı.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi alına alınan Okul Müdiresi Tülay Taş ve Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş’ı ziyaret eden Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Numan Şeker, “Polis memuru aynı zamanda bir veli olarak bir ay önce okul müdürünü tehdit etmiş. Okul müdürümüz makamında ‘Bunun hesabını sana soracağım’ demiş. Okul yöneticileri tehdit edilmiş ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Zanlı, sabah elini kolunu sallayarak okula gelip yukarıya çıkıyor. Müdüre hanımı odasında göremeyince memurun odasına giriyor. Müdüre hanıma orada soru dahi sormadan dört el ateş ediyor. Ondan sonra hızını alamayıp dışarı çıkıyor. Silah seslerini duyarak gelen müdür yardımcısına da ateş ediyor. Tahminen kurşunları bittiği için daha fazla ateş edememiş. Yoksa Allah korusun 5 kurşunu daha olsa önüne gelene ateş edecek” dedi.

Okul Müdiresi Tülay Taş’ın ameliyatta olduğunu ifade eden Şeker, “İnşallah durumu iyiye gidecek. Müdür yardımcısı arkadaşımızın bir kurşun isabet ettiği için durumu iyi. Artık gerekli yasal düzenlemeler yapılsın. Bakanlığın gündemine şiddetin girmesi için ne kadar eğitimcinin ölmesi gerekiyor. Acilen tedbirlerin alınması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan, zanlı polis memurunun olaydan sonra okulun bahçesinden çıkarak uzaklaştığı anlar da bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildi.