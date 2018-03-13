HABER

Okulda şiddete tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 15:59 | Son Güncelleme

Adana’da, oğlunun sınıf değişikliği nedeniyle tartıştığı müdür yardımcısını darp edip yaralayan veli tutuklandı.Olay, Seyhan ilçesi Barış Mahallesi’nde bulunan Malazgirt Ortaokulunda meydana geldi.

Adana’da, oğlunun sınıf değişikliği nedeniyle tartıştığı müdür yardımcısını darp edip yaralayan veli tutuklandı.
Olay, Seyhan ilçesi Barış Mahallesi’nde bulunan Malazgirt Ortaokulunda meydana geldi. İddiaya göre, okulun 6’ncı sınıf öğrencisi Y.E.S, sınıf değişikliği isteyince babası Ayhan S, okul idaresine dilekçe verdi. Kontenjanı az olan bir sınıfa yerleştirilen çocuk, babası Ayhan S. ile okula gitti. Oğlunun yeni sınıfında da okumak istemediğini, naklini almak istediğini belirten baba Ayhan S, bu yüzden okul müdür yardımcısı Ali Büyükciğer ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında, Ayhan S, müdür yardımcısı Büyükciğer’e, "Şerefsizlik yapma, şerefsiz” diye hakaret etti. Şahıs, polis çağıracağını söyleyen müdür yardımcısına, bu kez "polis çağıracaksan seni bir güzel döveyim de polis boşa gelmesin" diyerek tehdit edip yumruk attı.
Darp sonucu yaralanan müdür yardımcısı Büyükciğer hastaneye götürülürken, öğrenci velisi ise Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Suçüstü-Müracaat Bürosu’nun talimatıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Ayhan S, savcılıktaki işlemlerinin ardından "kamu görevlisini görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üst düzey atamalar Erdoğan'a bağlanıyorÜst düzey atamalar Erdoğan'a bağlanıyor
Başaran Holding kimin | Hüseyin Başaran kimdir?Başaran Holding kimin | Hüseyin Başaran kimdir?
Taksim'de silah sesleri!Taksim'de silah sesleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin skorunu verdi

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin skorunu verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yüksekova'da köylülerle VEDAŞ ekipleri arasında 'sayaç' gerginliği

Yüksekova'da köylülerle VEDAŞ ekipleri arasında 'sayaç' gerginliği

Van’da 2 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da 2 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

Diyarbakır'da PKK tuzağı: 2 şehit, 5 yaralı

Diyarbakır'da PKK tuzağı: 2 şehit, 5 yaralı

Sarhoş kavgasında CHP binası zarar gördü

Sarhoş kavgasında CHP binası zarar gördü

6'ncı katta mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı

6'ncı katta mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı

Otobüsteki yolcunun çantasından 43 parça tarihi eser çıktı

Otobüsteki yolcunun çantasından 43 parça tarihi eser çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.