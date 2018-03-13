Okulda şiddete tutuklama

Adana’da, oğlunun sınıf değişikliği nedeniyle tartıştığı müdür yardımcısını darp edip yaralayan veli tutuklandı.

Olay, Seyhan ilçesi Barış Mahallesi’nde bulunan Malazgirt Ortaokulunda meydana geldi. İddiaya göre, okulun 6’ncı sınıf öğrencisi Y.E.S, sınıf değişikliği isteyince babası Ayhan S, okul idaresine dilekçe verdi. Kontenjanı az olan bir sınıfa yerleştirilen çocuk, babası Ayhan S. ile okula gitti. Oğlunun yeni sınıfında da okumak istemediğini, naklini almak istediğini belirten baba Ayhan S, bu yüzden okul müdür yardımcısı Ali Büyükciğer ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında, Ayhan S, müdür yardımcısı Büyükciğer’e, "Şerefsizlik yapma, şerefsiz” diye hakaret etti. Şahıs, polis çağıracağını söyleyen müdür yardımcısına, bu kez "polis çağıracaksan seni bir güzel döveyim de polis boşa gelmesin" diyerek tehdit edip yumruk attı.

Darp sonucu yaralanan müdür yardımcısı Büyükciğer hastaneye götürülürken, öğrenci velisi ise Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Suçüstü-Müracaat Bürosu’nun talimatıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Ayhan S, savcılıktaki işlemlerinin ardından "kamu görevlisini görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.