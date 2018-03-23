Okulda şok olay! Müdürü sırtından bıçakladı

Olay bugün Patnos'un Aktepe köyündeki Yatılı Bölge Okulu'nda (YBO) meydana geldi. Mustafa A., psikolojik sorunları nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırılan 5'inci sınıf öğrencisi olan kardeşi R.A.'nın durumunu konuşmak için okula gitti. Okulun giriş kapısında Müdür Yusuf Varol ile konuşan Mustafa A., "Kardeşimi bu hale getirdiniz" diye bağırmaya başladı. Tartışma büyüyünce Mustafa A. belinden çıkardığı bıçakla Müdür Varol'a saldırmak istedi. Müdür Varol, merdivenlerden inip kaçmak isterken, Mustafa A. tarafından sırtından bıçaklandı. Mustafa A. ardından da Varol'u merdivenlerden aşağı doğru itti. Varol acı içinde kıvranırken, Mustafa A. kaçtı.
MÜDÜRÜN SAĞLIK DURUMU AĞIR
Yaralanan YBO Müdürü Yusuf Varol, çağrılan ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Varol'un sağlık durumunun ağır olduğu bildirilirken, kaçan Mustafa A. kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa A., jandarmadaki ifadesinin adından adliyeye sevk edilecek.
DHA
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