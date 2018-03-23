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Okulda şok olay! Müdürü sırtından bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 18:48 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Aktepe köyündeki Yatılı Bölge Okulu Müdürü Yusuf Varol, bir öğrencinin ağabeyi Mustafa A. (19) tarafından sırtından bıçaklandı. Yaralanan Müdür Varol'u merdivenlerden itip kaçan Mustafa A., jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Okulda şok olay! Müdürü sırtından bıçakladı

Olay bugün Patnos'un Aktepe köyündeki Yatılı Bölge Okulu'nda (YBO) meydana geldi. Mustafa A., psikolojik sorunları nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırılan 5'inci sınıf öğrencisi olan kardeşi R.A.'nın durumunu konuşmak için okula gitti. Okulun giriş kapısında Müdür Yusuf Varol ile konuşan Mustafa A., "Kardeşimi bu hale getirdiniz" diye bağırmaya başladı. Tartışma büyüyünce Mustafa A. belinden çıkardığı bıçakla Müdür Varol'a saldırmak istedi. Müdür Varol, merdivenlerden inip kaçmak isterken, Mustafa A. tarafından sırtından bıçaklandı. Mustafa A. ardından da Varol'u merdivenlerden aşağı doğru itti. Varol acı içinde kıvranırken, Mustafa A. kaçtı.

MÜDÜRÜN SAĞLIK DURUMU AĞIR

Yaralanan YBO Müdürü Yusuf Varol, çağrılan ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Varol'un sağlık durumunun ağır olduğu bildirilirken, kaçan Mustafa A. kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa A., jandarmadaki ifadesinin adından adliyeye sevk edilecek.

DHA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ağrı patnos başka söze gerek yok vay şöle olmuş vay böle olmuş hiç gerek yok.
salın gitsin ölen öldüğüyle kalsın eğitimciye saygı mi kaldı herkes bıçaklasın eğitimcileri yarın unutulacak nasılsa bitirdiniz eğitimi be yazık daha çok ah vah çekeceğiz
Terörist olarak yetiştiriyor kendini zannedersem...
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