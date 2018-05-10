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Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 09:45 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir okulda kalorifer peteğinde görülen yılan, okulun tahliye edilmesine sebep oldu.

Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi

Olay, Gönen ilçesi Sarıköy Mahallesi'nde bulunan Sarıköy Çok Programlı Lisesinin atölyesinde yaşandı. Bir kalorifer peteğindeki yılanı gören öğrenciler durumu okul idaresine bildirdi.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

İdareciler okulu hemen tahliye ederek itfaiyeye haber verdi.

YILAN DOĞAYA BIRAKILDI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Gönen İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ihbar üzerine okula gelerek özel teçhizatlarıyla yılanı bulunduğu yerden çıkarıp doğaya bıraktı. (İHA)


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Balıkesir Okul öğrenci yılan Gönen

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