Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi

Olay, Gönen ilçesi Sarıköy Mahallesi'nde bulunan Sarıköy Çok Programlı Lisesinin atölyesinde yaşandı. Bir kalorifer peteğindeki yılanı gören öğrenciler durumu okul idaresine bildirdi.
ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ
İdareciler okulu hemen tahliye ederek itfaiyeye haber verdi.
YILAN DOĞAYA BIRAKILDI
Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Gönen İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ihbar üzerine okula gelerek özel teçhizatlarıyla yılanı bulunduğu yerden çıkarıp doğaya bıraktı. (İHA)
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