Okuldaki 18 kurşunlu dehşete 'görevsizlik' kararı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, gittiği okulda, oğluna kötü davranıldığını öne sürüp okul müdiresi Tülay Taş (43) ile yardımcısı Sinan Delibaş'ı (39) tabancayla yaralayan polis memuru İlhan Özcan (45) hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı, 18 el ateş eden İlhan Özcan hakkında, 'kamu görevlisini, görevi sırasında kasten öldürmeye teşebbüs etmek' suçundan iki ayrı ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılması için hazırladığı iddianameyi 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Dosyayı inceleyen mahkeme, kurşunların yaralıların belden aşağısına isabet etmesini gerekçe göstererek, sanığın 'yaralama' suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanması için 'görevsizlik' kararı verdi.

Olay, geçen Nisan ayında merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu'nda meydana geldi. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde görevli polis memuru İlhan Özcan, çocğuna kötü davranıldığı gerekçesiyle geldiği okulda, daha önce tartıştığı Okul Müdiresi Tülay Taş ile yardımcısı Sinan Delibaş'ı kurşun yağmuruna tuttu. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası ağır yaralanan Tülay Taş ile hayati tehlikesi bulunmayan Sinan Delibaş, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Okulda ise eğitime ara verildi. Milli Eğitim Müdürlüğü, çocukların olayın dehşetinden kurtulması için öğretmenlere, 2 gün psiko-sosyal destek verdi.

Gözaltına alınan polis memuru İlhan Özcan, okulda öğrenim gören 8 yaşındaki oğluna kötü davranıldığını için müdire ve yardımcısını yaraladığını söyledi. Mahkemeye çıkarılan Özcan tutuklandı.

SAVCILKI SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, sanığın beylik tabancası ile olay günü 14'ü okul müdiresine olmak üzere, 18 el ateş ettiği ve kurşunların yaralıların belden aşağısına isabet ettiği belirtildi. Hastanede uzun süre tedavi gören Tülay Taş'ın beşinci kez ameliyat olacağının belirtildiği iddianame, İlhan Özcan hakkında, 'Kamu görevlisini, görevi sırasında kasten öldürmeye teşebbüs etmek' suçundan iki ayrı ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılması için ağır ceza mahkemesine gönderildi.

GÖREVSİZLİK KARARI VERİLDİ

İddianameyi inceleyen Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, ameliyatları süren Tülay Taş hakkındaki kati raporun alınmaması, diğer yaralı Sinan Delibaş'ın da yaralama olayının öldürmeye yönelik olmamasını gerekçe göstererek 'görevsizlik' kararı verip, İlhan Özcan'ın, 'yaralamak' suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına karar vererek, dosyayı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

​İlhan Özcan'ın Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.