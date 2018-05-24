Okuldaki taciz skandalı, Güney Kıbrıs'ı karıştırdı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- GÜNEY Kıbrıs'ta bir ilkokulda yaşanan taciz olayı, ülkeyi karıştırdı. İktidar partisi DİSİ Meclis Grup Sözcü Yardımcısı Efthimios Diplaros, öğretmenlerin görevden alınmamasına tepki gösterirken, ana muhalefet partisi AKEL milletvekili Andros Kafkalias ise eğitimde sorunların hat safhaya çıktığını söyledi.
Limasol'daki bir okulda, öğretmenlerin öğrencilere tacizde bulunduğu iddiası, ülkenin gündemine oturdu. Medyanın geniş yer ayırdığı taciz skandalı, siyasette de yankı uyandırdı. İktidar DİSİ Meclis Grup Sözcü Yardımcısı Efthimios Diplaros, taciz olayına karıştıkları iddia edilen öğretmenlerin, görevden alınmak yerine bir başka okula tayin edildiğini öne sürerek tepki gösterdi, Eğitim Bakanlığı'nı suçladı.
Ana muhalefet partisi AKEL Milletvekili Andros Kafkalias ise yazılı açıklama yaparak eğitimde kötü gidişata dikkat çekti. Diplaros'un açıklama yapmak yerine yetkili birimlerin harekete geçirilmesini yönünde adımlar atması gerektiğini ifade eden Kafkalias, "Eğitimde durum hat safhaya ulaştı. Sorunlar aleni açıklamalarla çözülmez" dedi.
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