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Okuldaki temizlik işçisinden öğrenciye korkunç taciz!

YAŞAM HABERLERİ | 29.12.2017 18:33 | Son Güncelleme 4 saat önce

Samsun'da bir okulda öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen okulun temizlik işçisi polis tarafından gözaltına alındı.

Okuldaki temizlik işçisinden öğrenciye korkunç taciz!

Olay, Samsun'un Atakum ilçesindeki bir okulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki kız öğrencinin ailesine haber vermesi üzerine aile okulda temizlik işçisi olarak çalışan 41 yaşındaki Ö.K.'nin kızlarına tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri olayla ilgili Ö.K.'yi gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ö.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren Ö.K. sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Okul öğrenci taciz Samsun

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
lütfen istisnlar hariçte o okula gidip aşne vişne peşindeki aklında kime verebilirim diye cilve yapan sürtükler artık bi kendine gelsinde milletide yoldan çıkartmasın...
bokkiyenun memLeketi ne haLe geLdi... benim vergimLe maaş aLan dandik dundik kararLar veren hakim ve savciLara hakkim heLaL degiLdir..
Elle taciz. gözle tsciz, hareketle taciz, sözle taciz hangisi? Tecavüz başka bir şey. Haber yapılırken tecavüze de tsciz deniliyor. Tecavüz başka taciz başka.
Siz nezaman insan olacaksınız be zalimler. Çekin şu pis ellerinizi çocukların üstünden. Hemen de inkar pesss
allah belasını versin ne düşünecem anca bunu düşünürüm
böylelerini hadım edeceksin...En büyük ceza budur..
delıl yok hıcbırsey yok benı tacız ettı lafı suclu olmak yeterlımı.yenı nesıle guven sıfır.daha bır hafta once ateş ısteyen kızlara kızım barı okulun onunde sıgara ıcmeyın kotu ornek oluyyorsunz dıyorum.sanane sanamı soracaz dıye cevap.yazık yenı neslımız ahlak yonunden sınıfta kalıyor.
Hastabakıcı - hademe v.s buna benzer eleman almadan önce psikiyatrik testten geçirmek şart oldu
idam şart...
Ülkemizde tciz moda oldu oldukca reyting yapıyor,ister dokun ıster dokunma Erkekler akıllı olup tüm dişi mahlukatlardan olabıldığınce uzak durmaları en güzeli
Bu AKP iktidarında her bpk artı bir maaşlar her şeyin gerisinde kaldı. Hiç olmazsa iktıtardan yeter deyin de bu pislikler azalsın.Yoksa sonunda boka batacaksınız
akp'nin bahsettiği yeni türkiye masalı bu olsa gerek yok hacı ben eski türkiye'yi istiyorum yol olmasın ama namus olsun
Hademeler yetiştirme yurdundan atanmamali..cocuklarimiz sapıklara emanet edilmemeli
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