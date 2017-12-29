Okuldaki temizlik işçisinden öğrenciye korkunç taciz!

Olay, Samsun'un Atakum ilçesindeki bir okulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki kız öğrencinin ailesine haber vermesi üzerine aile okulda temizlik işçisi olarak çalışan 41 yaşındaki Ö.K.'nin kızlarına tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri olayla ilgili Ö.K.'yi gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ö.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren Ö.K. sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İHA
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