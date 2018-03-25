HABER

Okuldan kaçan oğlunu, internet kafede bulup dövdü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 15:28 | Son Güncelleme

Okula gitmeyip internet kafede oyun oynayan 13 yaşındaki oğlunu gören baba, oğlu F. Ç.'yi önce tokatladı sonra yerde sürükledi. Kilis'te meydana gelen olayda, çevredekiler tarafından sakinleştirilen Bayram Ç., oğlunu alıp eve götürdü.

Okuldan kaçan oğlunu, internet kafede bulup dövdü

Bitlis'te Bayram Ç., okula gitmeyip internet kafede oyun oynarken yakaladığı 13 yaşındaki oğlu F.Ç.'yi tokatladıktan sonra yerde sürükledi. Bayram Ç.'nin, oğlunu dövüp yerde sürüklemesi, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, Yaşar Aktürk Mahallesi'nde bulunan bir internet kafede meydana geldi. İddiaya göre, F.Ç. derse girmeyip oyun oynamak için internet kafeye gitti. Bayram Ç., okula gitmediğini öğrendiği oğlu F.Ç.'yi gittiği internet kafede oyun oynarken buldu. Buna öfkelenen Bayram Ç., oğlunu tokatladıktan sonra yerde sürükledi.

Çevredekiler tarafından sakinleştirilen Bayram Ç., oğlunu alıp eve götürdü. Bayram Ç.'nin oğlu F.Ç.'yi dövüp yerde sürüklemesi ise internet kafenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. (DHA)

TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldıTSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı
Sivas'taki kan donduran olayda yeni detaylar!Sivas'taki kan donduran olayda yeni detaylar!
Ankara'da operasyon!Ankara'da operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
internet kafe Okul Kilis dayak

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

300 bin doları veren vatandaşlığı alacak

300 bin doları veren vatandaşlığı alacak

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da kan donduran olay: Kız arkadaşını etiketleyince öldürdü!

Adana'da kan donduran olay: Kız arkadaşını etiketleyince öldürdü!

İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Bakanlık harekete geçti

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Bakanlık harekete geçti

Denizli'de sabaha karşı büyük facia: En küçüğü 17 en büyüğü 19 yaşında

Denizli'de sabaha karşı büyük facia: En küçüğü 17 en büyüğü 19 yaşında

Cani 'öldüreceğim' diye mesaj atıyordu... Korkunç cinayetleri eski eşler ortaya çıkardı!

Cani 'öldüreceğim' diye mesaj atıyordu... Korkunç cinayetleri eski eşler ortaya çıkardı!

Adana'da kan donduran olay! Eşi eve kilitledi, polis böyle kurtardı: Bir darbe de çilingir vurmuş!

Adana'da kan donduran olay! Eşi eve kilitledi, polis böyle kurtardı: Bir darbe de çilingir vurmuş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.