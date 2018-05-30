Okullardan hırsızlığa 5 gözaltı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da okullardan bilgisayar çaldıkları iddia edilen üçü 18 yaşından küçük, 5 kişi, polisin operasyonu sonucu yakalandı. Şüphelilerden İ.K.'nin (17), 17 farklı suçtan hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde ve Çumra ilçesindeki okullarda son bir ay içerisinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, okullardaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin kar maskesi taktığını tespit eden polis, görüntülerden yola çıkarak hırsızlıkta kullanılan hafif ticari aracın plakasını belirledi. Şüphelilerin evlerine yapılan baskında Mesut Ş. (38), Sinan K. (20), D.K. (14), M.Ç. (16) ve İ.K. (17) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda okullardan çaldıkları 12 dizüstü bilgisayar ve 600 lira para ile kar maskeleri, fotoğraf makinesi, 2 kurusıkı tabanca, 1 tüfek, bu silahlara ait çok sayıda fişek ve bir motosiklet ele geçirildi. Şüphelilerden İ.K.'nin 17 farklı suçtan da hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi. Şüpheliler, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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