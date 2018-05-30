Okulları soyan 5 kişilik çete çökertildi

Tolga YANIK KONYA,(DHA) Konya'da okullardan hırsızlık yapan 3'ü 18 yaşındakin küçük 5 kişi, polisin operasyonu sonucu yakalandı. Şüphelilerden 17 yaşındaki İ.K.'nın 17 farklı suçtan hakkında yakalama kararı olduğu belirtildi. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde ve Çumra ilçesindeki okullarda son bir ay içerisinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, bunun üzerine okullardaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin kar maskesi taktığını tespit eden polis, kameralardan yola çıkarak şüphelilerin hırsızlık olaylarında kullandıkları hafif ticari aracın plakasıın belirledi. Plakadan yola çıkan polis, operasyon için harekete geçti. Şüphelilerin evlerine yapılan baskında Mesut Ş. (38), Sinan K. (20), D.K. (14), M.Ç. (16) ve İ.K. (17) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda okullardan çaldıkları 12 adet dizüstü bilgisayar ve 600 lira para ile kar maskeleri, fotoğraf makinası, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tüfek, bu silahlara ait çok sayıda fişek ve bir adet motosiklet ele geçirildi. Şüphelilerden İ.K.'nın 17 farklı suçtan da hakkında yakalama kararı olduğu belirtildi. Şüpheliler, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Ankara’da Bank Asya operasyonu! Gözaltılar var
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Menbiç konusunda 4 Haziran'da takvim çıkabilir
Son dakika! Hamas'ın açıklaması şaşırttı: İsrail'le anlaştık
Sanal ortamda iğrenç olay! İnternetin gri odasında emojili skandal pazarlık
Nihat Hatipoğlu uyardı: Küçük görülen büyük günahlar
Kosova'da 42 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı
Giyimleriyle sosyal medyayı şaşırtıyorlar... Şimdi paraya para demiyor
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'
Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!
Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!
Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?
Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum