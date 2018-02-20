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Okulda öpücük skandalı! 6 çocuk bu suçlarla yargılanacak!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 09:46 | Son Güncelleme

Antalya'da ortaokul yedinci sınıf öğrencisi S.Ö. (13) ile lise 10’uncu sınıf öğrencisi A.K. (16) arasında yaşanan duygusal yakınlaşma mahkemeye taşındı.

Okulda öpücük skandalı! 6 çocuk bu suçlarla yargılanacak!

Okul yönetimi, polis ve savcılığı harekete geçiren olaylar serisi aynı okulda okuyan A.Ş. (13) isimli öğrencinin cep telefonuyla çektiği video ile başladı. Okul bahçesinin arkasında buluşan öğrenciler birbirlerine sarılıp öpüştü. Bu sırada aynı okulda okuyan A.Ş., S.Ö. ile A.K.’nın videosunu çekti. A.Ş., cep telefonuyla çektiği videoyu olaydan bir gün sonra S.Ö.’nün cep telefonuna gönderdi. S.Ö. de videoyu iki arkadaşı ile paylaştı. Aynı görüntü iki çocuk arasında daha paylaşıldı.

Burası bir okul bahçesi! Skandal görüntülerBurası bir okul bahçesi! Skandal görüntüler

BABANIN İSYANI

Bu sırada çekilen görüntü ile ilgili okulda tartışma yaşanınca devreye okul müdürü ve öğretmenler girdi. Müdür tutanak hazırlayıp polise haber verdi. Okula gelen polis ekipleri, çocukları Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne yönlendirdi. S.Ö. ve annesi H.Ö., şikâyetçi olmadıklarını belirtirken, soruşturma sonunda görüntüyü çeken 13 yaşındaki A.Ş. hakkında ‘müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak’, 16 yaşındaki A.K. hakkında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’, ‘çocuğun cinsel istismarı’, görüntüleri kendi aralarında paylaşan dört çocuk hakkında ise ‘çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları nakletmek’ suçlamasıyla Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Dünkü duruşmada mahkeme başkanı çocukların kişisel gelişimine yönelik rapor alınması kararı vererek duruşmayı erteledi. A.Ş.’nin babası Y.Ş., “Bu çocukları bu kadar ağır suçlarla sanık sandalyesine oturtanlar keşke gerçek istismar davalarında da bu kadar cesur olsa” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya müstehcen istismar Okul dava

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
akp Türkiye'si
@onlychp yanlışsın sen, bu durum tamamen chp nin hayalini kurduğu çağdaş türkiye sahnesi. Kimin eli kimin kıçında belli değil.
Bir şeyi eleştirirken yada savunurken lütfen körü körüne eleştirmeyin yada körükörüne savunmayın aklınızı mantığınızı kullanın....
@baktas78 işlerine gelmezki hemen yobazlıkla suçlarlar iyi olursa cehape kötü olursa akp bunların zihniyeti bu kadar
@baktas78 @mert_kara_k1 ikinizde ağlamakta özgürsünüz ama tayyip baba kısıtlar mı bilemem
@onlychp cehape de ypg pkk savunuculuğu türkiyesimi var? sizin istediğiniz eğitim sistemi bu gelmişsin sırf cehapeye çare arıyon yar cehapeye bir çare ....
Okul Müdürünün ÖKÜZLÜĞÜ
@10711923438 ulan sen evinde çocuğuna söz geçirebiliyonmuda müdüre faturayı kesiyon!!! millet evdeki 2 çocuğuna söz geçiremiyor o müdür naapsın 500 öğrenci ile!!!! biraz mantık yürüt eğitim aileden başlar aileden..... herkesin çocuğu kıymetli herkesin çocuğu özel sonrada arsızlaşmış bi gençlik her isteği olan çocuklar şımarık nesil ondan sonra nereye gidiyor bu gençlik deriz bu gençler ülkenin istikbali geleceğimiz bir ağacı bile yetiştirirken emek veriliyor kaldiki insan evladına daha da önem verilmesi lazım....
ortaokula giden çocuğa neden kameralı cep telefonu verirsin gerizekalı ana baba
Okullarda 1. sınıftan itibaren bilinçli akıllı telefon kullanma dersi verilmeli. Ayrıca Ana Okulundan başlayarak Okullarda Ülkemizin Kültürünü yansıtan toplumsal ahlak dersleri de olmalı yoksa kültür diye bir şey kalmayacak gelecek nesillerimiz ahlaktan yoksun olacaklar. Bunların sonucuda aile kurumu temelden sarsılmaya başlayıp yıkılacak ve bu da toplumumuzun ruhen vicdanen ve ahlaken çöküşüne neden olacak. Ülkemizin en büyük ve en önemli sorunu. Kimliğimizi ve bizi biz yapan karakteristik özelliklerimiz kaybettikten sonra Ülkemize kimsenin savaş açıp ele geçirmeye çalışmasınagerekkalmayacak,
dogru soylemis. bu konularda ozendirici konuşan imam hoca neyse onlarada bu cocuklar kadar hizli ve net mudahale edilse
öpüşmiyeceksin kardeşim orda burda milletin yanında sarılmıyacaksın bunların ana babaları ne güne duruyor hiç gönderilir mi oralara çocuk.
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