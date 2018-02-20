Okulda öpücük skandalı! 6 çocuk bu suçlarla yargılanacak!

Okul yönetimi, polis ve savcılığı harekete geçiren olaylar serisi aynı okulda okuyan A.Ş. (13) isimli öğrencinin cep telefonuyla çektiği video ile başladı. Okul bahçesinin arkasında buluşan öğrenciler birbirlerine sarılıp öpüştü. Bu sırada aynı okulda okuyan A.Ş., S.Ö. ile A.K.’nın videosunu çekti. A.Ş., cep telefonuyla çektiği videoyu olaydan bir gün sonra S.Ö.’nün cep telefonuna gönderdi. S.Ö. de videoyu iki arkadaşı ile paylaştı. Aynı görüntü iki çocuk arasında daha paylaşıldı.
BABANIN İSYANI
Bu sırada çekilen görüntü ile ilgili okulda tartışma yaşanınca devreye okul müdürü ve öğretmenler girdi. Müdür tutanak hazırlayıp polise haber verdi. Okula gelen polis ekipleri, çocukları Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne yönlendirdi. S.Ö. ve annesi H.Ö., şikâyetçi olmadıklarını belirtirken, soruşturma sonunda görüntüyü çeken 13 yaşındaki A.Ş. hakkında ‘müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak’, 16 yaşındaki A.K. hakkında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’, ‘çocuğun cinsel istismarı’, görüntüleri kendi aralarında paylaşan dört çocuk hakkında ise ‘çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları nakletmek’ suçlamasıyla Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Dünkü duruşmada mahkeme başkanı çocukların kişisel gelişimine yönelik rapor alınması kararı vererek duruşmayı erteledi. A.Ş.’nin babası Y.Ş., “Bu çocukları bu kadar ağır suçlarla sanık sandalyesine oturtanlar keşke gerçek istismar davalarında da bu kadar cesur olsa” dedi.
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