Olaydan sonra mahkemede karşı karşıya geldi

Serpil KIRKESER / İstanbul,(DHA) ZEYTİNBURNU'NDA 10 yıllık eşi Sedef V.'yi sokak ortasında defalarca bıçaklayarak yaraladığı gerekçesiyle "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Tuncer V. olay günü eşinin kendisine hakaret ettiğini ve yüzüne tükürdüğünü iddia ederek "Meyve bıçaklarıyla eşime vurdum. Çünkü kendimi kaybetmiştim, cinnet geçirdim" dedi. Şikayetçi Sedef V. de "Sanığın elinde beş tane bıçak vardı. İlk darbeyi yüzüme vurdu. Bıçak yüzümde kırıldı. İkinci bıçak alnımda saçlı derime doğru vurdu, Bıçak kafamda kırıldı. 'Seni öldüreceğim' diye sürekli bağırıyordu. Ben de kendimi yere attım, çok kan akıyordu. Artık ayakta duramadım, yerdeyken üzerime çıktı. Sırtımda 19 tane bıçak yarası var. İki bıçak böbreğimde kırıldı ve kaldı, karnımdan ameliyat oldum bıçaklar karnımdan çıkarıldı. Sanık 'Sen zaten öldün' diyerek olay yerinden kaçtı" ifadelerini kullandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay 21 Şubat 2018 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: Tuncer V.'nin (39) alkol kullanması sebebiyle 10 yıllık resmi nikahlı eşi Sedef V. (27) ile bir çok kez tartıştı. Çift 2017 yılında 5 ay ayrı kaldı. Sedef V. eşinden de şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayette bulundu. Olay günü Sedef V. iş çıkışı hastalandığı için Tuncer V.'nin annesine bıraktığı kızını görmek için Arnavutköy'e gitti. Sedef V. dönüşte Cevizlibağ'da yaya olarak yalnız başına yürüdüğü sırada arkasında giden Tuncer V. 'Seni öldüreceğim' dedi ve Sedef'e saldırdı. Olay sırasında yanında taşıdığı bıçaklarla eşini birçok bıçak darbesiyle yaralayan Tuncer V., olayın ardından kaçtı. Hastaneye kaldırılan Sedef V. tedaviye cevap verdi ve eylem teşebbüs aşamasında kaldı. Tuncer V. hakkında "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İLK DURUŞMA YAPILDI Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Tuncer V. eşiyle 5 ay ayrı kaldığı, eşinin bu süreçte Bursa'da yaşadığını belirterek, "Eşim Bursa’da tanıştığı ve iş yaptığı insanlar dolandırıcıydı. Eşim 4 bin-5 bin TL kadar parasını dolandırıcılara kaptırdı. Bu dolandırıcılardan bir tanesi ile de eşim ile birliktelik yaşamış. Eşim beni aradı; 'Yaptıklarıma pişmanım, Beni affedebilir misin' dedi.

'Ailem yıkılmasın, çocuğumun psikolojisi bozulmasın' diyerek eşimi affettim ve birlikte yaşamamıza devam ettik. Ancak eşimin benim yanıma gelmesinin sebebi benim evime göz koymasıymış. Bursa’da kendisini dolandıran arkadaşlarının mensubu oldukları şirketler üzerinden benim evime 200 bin TL'lik ipotek koydurduk. Bunu eşim istediği için ipotek koydurduk. Şu an belki de evim satılmıştır. Hatta tekel bayimi eşimin arkadaşlarına 20 bin TL devrettim. Paranın 14 bin TL’sini alamadım. Bu şekilde sürekli eşim ile tartıştık. Olay günü tramvaya bindik. 'Evin üstüne konulan ipoteğin parası ne zaman ödenecek?' diye eşime sordum. 3 gün önce tuttuğumuz evde mutfak eşyaları olmadığı için 3 tane kaşık, 3 tane çatal ,3 tane meyve bıçağı, 3 tane toz bezi almıştık ve eşimin çantasındaydı. Tramvaydan inip eve doğru giderken tartışmamız sırasında eşim 'Ben eve gelmeyeceğim, burcumu ister öderim ister ödemem, senden ayrılacağım' diyerek insanların içinde bana hakaret etti. Yüzüme tükürdü. İnsanlar içinde küçük düşürünce kendimi kaybettim. Poşetteki meyve bıçakları ile müşteki eşime vurdum. O an için elime bıçaklar geldi. Çatallar veya kaşıklar gelseydi onları vururdum. Çünkü kendimi kaybetmiştim, cinnet geçirdim.

Dayanamadım. Bu eylemi yapmak zorunda kaldım. Müşteki eşime bıçakları vurduktan sonra insanların beni linç etmesinden korkarak olay yerinden kaçtım. Sonra 155 aradım ve teslim oldum" dedi. "BIÇAK YÜZÜMDE KIRILDI" Müşteki Sedef V., 17 yaşındayken sanık tarafından kaçırıldığını, ailesinden, eşinden korktuğu ve 18 yaşında zorla anne olduğu için boşanamadığını söyledi. Sedef V., eşinin kendisini defalarca dövdüğünü, insanların içerisinde mor gözle, kırık kolla çok defa gezmek zorunda kaldığını belirterek şunları söyledi: Kızım da babasından şiddet görmüştür. Anlaşmalı olarak boşanmak için sanığa para teklif ettim, sanık kabul etti. Evliliğimiz boyunca sanık hiçbir şekilde çalışmamıştır. Etraftan para bulmam için sürekli baskı yapmış ve bu baskı üzerine etraftan para bulmuşumdur. Bunun sonucunda ailem, dedemden kalma birkaç tane daireyi bana verdi, bu dairelerimi sattım. Buraya yerleştim. Sanık aileme de bıçaklı saldırılarda bulunmuştur. Sanık benden sürekli para isteyip boşanmayı her defasında ertelemiştir. Boşanma davamız sürmektedir. 2 yıl önce Bursa’ya taşındım kendisi orada da beni rahatsız etmiştir.Ben Bursa’dayken ailemi ve beni rahatsız etmiştir. En sonunda annesi ile birlikte çocuğumu benden kaçırmışlardır. Ben olayın olduğu gün Bursa’dan çocuğumu görmek için gelmiştim. Sanığın annesinin evinde çocuğumu gördüm. Tuncer V.'de de oradaydı. Orada tehditlere başladı, ben önden çıktım ve otobüse bindim. Kendisi de yanımdaydı. Kaçmayı denedim ancak arkamdan geldi, beni çocuğumla tehdit etti" ifadelerini kullandı. Tramvaydan indiklerini, indikleri durakta hiç kimsenin olmadığını anlatan müşteki Sedef V. "Sadece orada tramvaydaki güvenlik görevlisi vardı. Kaçtım. Sanığın elinde 5 tane bıçak vardı, poşetten çıkardı ilk darbeyi yüzüme vurdu. Bıçak yüzümde kırıldı. Halen izi yüzümde mevcuttur ve görülmektedir. Ağzımı açamamaktayım, ikinci bıçak alnımda saçlı derime doğru vuruldu ve kafamda kırıldı. Bu arada sürekli olarak 'Seni öldüreceğim' diye bağırıyordu. Bunun üzerine kendimi yere attım, çok kan akıyordu. Artık