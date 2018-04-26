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Olaylı derbi soruşturmasında: 25 zanlı adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 08:12 | Son Güncelleme

Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüphelide 25’i adliyeye sevk edildi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Fenerbahçe Ülker Stadı’nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 45 kişi gözaltına alındı.

Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüphelide 25’i adliyeye sevk edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Fenerbahçe Ülker Stadı’nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 45 kişi gözaltına alındı. Tatil edilen olaylı derbi sonrası gözaltına alınan 45 zanlıdan 25’i alınan sağlık raporunun ardından Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü’nce Kartal Anadolu Adliye Sarayı’na sevk edildi.

Olaylı derbi soruşturmasında: 25 zanlı adliyeye sevk edildi

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Olaylı derbi soruşturmasında: 25 zanlı adliyeye sevk edildi

Olaylı derbi soruşturmasında: 25 zanlı adliyeye sevk edildi
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Olaylı derbi soruşturmasında: 25 zanlı adliyeye sevk edildi

Olaylı derbi soruşturmasında: 25 zanlı adliyeye sevk edildi
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Olaylı derbi soruşturmasında: 25 zanlı adliyeye sevk edildi

Olaylı derbi soruşturmasında: 25 zanlı adliyeye sevk edildi
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Olaylı derbi soruşturmasında: 25 zanlı adliyeye sevk edildi

Olaylı derbi soruşturmasında: 25 zanlı adliyeye sevk edildi
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Olaylı derbi soruşturmasında: 25 zanlı adliyeye sevk edildi

Olaylı derbi soruşturmasında: 25 zanlı adliyeye sevk edildi
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Olaylı derbi soruşturmasında: 25 zanlı adliyeye sevk edildi

Olaylı derbi soruşturmasında: 25 zanlı adliyeye sevk edildi
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Olaylı derbi soruşturmasında: 25 zanlı adliyeye sevk edildi

Olaylı derbi soruşturmasında: 25 zanlı adliyeye sevk edildi
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