Olaylı derbi soruşturmasında 5 kişi hakkında tutuklama talebi

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde meydana gelen olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 5’i tutuklama kararıyla mahkemeye sevk edildi, 20 kişi serbest bırakıldı. Mahkeme serbest bırakılan 15 kişi hakkında adli kontrol kararı verdi.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde meydana gelen olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kartal’da bulunan Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen 25 şüpheliden 5’i tutuklama kararıyla mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 20’si serbest bırakıldı. Mahkeme serbest bırakılan 15 kişi hakkında adli kontrol kararı verdi.
Tutuklama kararıyla mahkemeye sevk edilenler arasında Şenol Güneş’in yaralanmasına sebebiyet veren S.D. de bulunuyor.
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