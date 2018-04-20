Olaylı derbiyle ilgili 9 gözaltı daha

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylar nedeniyle çalışmalarını sürdüren Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, sahaya yasak cisim attığını belirlediği 9 kişiyi gözaltına alırken, tespit edilen 10 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında çıkan olaylardan dolayı tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili çalışma başlatan Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri kamera görüntülerini inceleyerek sahaya yasak cisim atan 19 kişiyi daha tespit etti. Yapılan çalışmaların sonucunda ekipler olaylara karıştığı tespit edilen şüphelilerden 9’unu gözaltına alırken, diğer 10 kişiyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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