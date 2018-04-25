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Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolcular Caner Erkin ve Ricardo Quaresma’nın mağdur sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 12:35 | Son Güncelleme

IHAAW122835-ASA/25-04-2018 - Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolcular Caner Erkin ve Ricardo Quaresma’nın mağdur sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi. 25.04.2018 12:28:35 TSI NNNN

IHAAW122835-ASA/25-04-2018

- Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolcular Caner Erkin ve Ricardo Quaresma’nın mağdur sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi.

25.04.2018 12:28:35 TSI
NNNN

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