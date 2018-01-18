Öldü, 3 buçuk saat sonra dirildi! Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay

Son Güncelleme 34 dakika önce YAŞAM HABERLERİ | 18.01.2018 05:16 |34 dakika önce

İstanbul’da fenalaşan hasta hastaneye kaldırıldı. Solunum ve kalp atışı olmadığını gören doktorlar, 40 dakika “canlandırma” işlemi uyguladı, sonuç alamadı. 11.00’de “Öldü” diye kayda geçen hasta, morga kaldırıldı. 14.30’da cenazeyi almaya morga giden yakınları, şahsın nefes aldığını fark etti. Hasta hemen yoğun bakıma kaldırıldı ancak 10 gün daha yaşayıp öldü.

Öldükten sonra dirilmek!.. İnsanlık tarihinin yüzlerce yıllık fantastik hikâyelerinin başında geliyor. İncil’de, İsa’nın mucizelerinden biri olarak, Beytanyalı Lazarus’un diriltilmesi ayrıntılı şekilde anlatılır. Cüzzamdan ölen Lazar, İsa tarafından ölümünden 4 gün sonra “el, ayak ve yüzü sargılı halde” diriltilir. Tarih boyunca sürekli anlatılan bu yeniden canlanma öyküleri yüzünden, gömülmek üzere bekletilen cenazelerin el ve ayaklarına minik çanlar bağlanması bir gelenekti. Ölümden sonra dirilme, gerilim ve korku filmleri sahnelerinin de vazgeçilmezleri arasındadır. “Flatliners” (Çizgi Ötesi) adlı film, acil serviste bir grup genç ve dahi doktorun ölümle hayat arasındaki ince çizgide ne yaşandığına dair meraklarını gidermek için yaptıkları çılgın deneyimi anlatır. Sırayla birbirlerinin kalplerini durdururlar. “Kardiyopulminer canlandırma” yani yaygın adıyla “elektro-şok” ile hayata dönen 5 doktorun amacı, öldükten sonra yaşam olup olmadığını görmektir. Tıp, bu tip olayları “oto-resüsitasyon” ya da tıp terminolojisindeki karşılığı olarak bilinen “Lazarus fenomeni” olarak adlandırıyor. Yani ölüm gerçekleşiyor ancak bir süre sonra hiçbir müdahale olmadan hasta geri dönüyor ve kalbi atmaya başlıyor.

Lazarus fenomeni, doktorların özenle kaçındıkları olayların başında geliyor. Çünkü hastanın “eks” yani ölü olarak tanımlanıp sonra morgda ya da defin yolunda yeniden canlanması ihtimali, onlar için “hekim hatası” ile suçlanma korkusu demek. Bu korku yüzünden çok da incelenemeyen Lazarus fenomeninin dünya üzerinde bilimsel çalışma ile literatüre geçmiş ve biri Türkiye’de yaşanmış 38 örneği var. Adli tıp uzmanı Aykut Taner Güven, “Adli Tıbbi Açıdan Lazarus Fenomeni: Bir Olgu Sunumu” başlıklı çalışmasında, Türkiye’de yaşanan örneği Gavril Petridis, Şeyda Şebnem Özkal ve Ersi Abacı Kalfaoğlu ile birlikte bilimsel bir makalede ele aldı. Makaleye göre, ilk kez kayıtlara geçen Lazarus fenomeni olayı şöyle gerçekleşti: 69 yaşındaki erkek hasta, Alzheimer sendromu tanısıyla uzun süredir izleniyordu. Evinde solunum sıkıntısı yaşayınca hastaneye kaldırıldı. Saatler 10.20’yi gösteriyordu. MORGA KALDIRILDI YAKINLARI FARK ETTİ İlk muayenede, solunumu yoktu. Göz bebekleri büyümüş, kalp atışı durmuştu. Doktorlar, hastayı “eks duhul” olarak değerlendirip hemen canlandırma işlemi uygulamaya başladı. Ancak hekimlerin çabası karşılıksız kaldı ve EKG cihazındaki düz çizgide bir değişiklik olmadı. Gazete Habertürk'ten Zülfikar Ali Aydın'ın haberine göre hasta, saat 11.00’de “Öldü”olarak kayıtlara geçti ve hastane morguna kaldırıldı. Hasta yakınları, ölüm saatinden 3 saat sonra cenazeyi almak için morga gitti. 14.30 sıralarında morga girdiklerinde, ölüm bildiriminden 3 saat 30 dakika sonra hastanın nefes aldığını fark ettiler. Hasta, yoğun bakım ünitesine alındı.