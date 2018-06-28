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Öldürdüğü sevgilisi ile aynı mezarlıkta defnedildiler

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 18:13 | Son Güncelleme

EDİRNE'de birlikte yaşadığı Vedat Dişbudak (53) tarafından öldürülen Refiye Atan (50) öğlen, Atan'ı öldürdükten sonra intihar eden Dişbudak ikihdi namazı sonrası aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Öldürdüğü sevgilisi ile aynı mezarlıkta defnedildiler

EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'de birlikte yaşadığı Vedat Dişbudak (53) tarafından öldürülen
Refiye Atan (50) öğlen, Atan'ı öldürdükten sonra intihar eden Dişbudak ikihdi namazı sonrası aynı mezarlıkta toprağa verildi.
Edirne'de dün Barutluk Mahallesi'nde oturan Vedat Dişbudak bir süredir beraber yaşadığı Refiye Atan'ın kendisine ayrılmak istemesine kızıp tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsilerin ardından Refiye Atan, Kıyık semtindeki Yeni Cami'de kılınan cenaze namazının ardından, Vedat Dişbudak ise ikindi namazının ardından Acı Çeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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