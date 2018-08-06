Öldürdükleri bakkalı gömüp, üzerine beton dökmüşler (2)

50 LİRA ALACAĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Suruç'ta bakkal dükkanı işleten 4 çocuk babası Mehmet Yalçın'ın (31) komşusu ve en yakın arkadaşı olduğu öğrenilen B.Y. tarafından 50 liralık alacağı için öldürüldüğü belirtildi. Mobese kamera kayıtlarında ölen Mehmet Yalçın'ın en son arkadaşı B.Y.'yle birlikte görülmesi üzerine polis B.Y., yakalayarak gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamasının ardından serbest kalan B.Y., 3 gündür kayıp olan Yalçın'ın ailesini ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu ve üzüldüğü öğrenildi. Cinayeti araştıran polis, gelen bir ihbar üzerine B.Y.'nin tek katlı metruk evinde gece saat 02.00'da eğitimli köpekle arama yaptı. Evin merdiven altında bulunan bir alana yeni fayansların döşendiğini fark eden polis, eğitimli köpeğin bu bölgede koku alması üzerine kırdıkları fayansın altında tabancayla öldürülen Yalçın'ın cesedinin bulunduğu kaydedildi.

