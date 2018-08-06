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Öldürdükleri bakkalı gömüp, üzerine beton dökmüşler

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 15:16 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde 3 gün önce kaybolan bakkal Mehmet Yalçın'ın (31), alacaklıları tarafından tek katlı bir evde öldürüldükten sonra odaya gömülüp üzerine beton döküldüğü ortaya çıktı.

Öldürdükleri bakkalı gömüp, üzerine beton dökmüşler

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde 3 gün önce kaybolan bakkal Mehmet Yalçın'ın (31), alacaklıları tarafından tek katlı bir evde öldürüldükten sonra odaya gömülüp üzerine beton döküldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, bu sabah Suruç'un Mızar Mahallesi'nde tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, bakkal işleten Mehmet Yalçın geçen Cuma akşamı iş yerini kapattıktan sonra eve gelmemesi üzerine ailesi Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine bölgede araştırma yapan ekipler, güvenlik kamerasında Yalçın'ın iş yerinin iki alt sokağında bulunan tek katlı harabe eve girdiği ve çıkmadığını tespit etti. Cinayeti araştıran polise teslim olan B.Y. ile M.S., bakkal Mehmet Yalçın'ı alacak meselesi yüzünden yakalayarak, kendilerine ait kullanılmayan evde tabancayla öldürdükten sonra bir odaya gömüp kokmasın diye üzerine beton döktüklerini itiraf etti. Bu kişilerin itirafı üzerine evde arama yapan polis, odada üzerine beton dökülmüş Yalçın'ın cenazesi buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yalçın'ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, gözaltına alınan şahısların sorgulaması devam ediyor.
FOTOĞRAFLI

Öldürdükleri bakkalı gömüp, üzerine beton dökmüşlerÖldürdükleri bakkalı gömüp, üzerine beton dökmüşlerÖldürdükleri bakkalı gömüp, üzerine beton dökmüşler

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