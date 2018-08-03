Öldürülen 5 DEAŞ'lı ile bağlantılı olduğu öne sürülen sanıklar yargılanıyor

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın merkez Meram ilçesindeki villada kaldığı tespit edilen terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından, olayla bağlantısı olduğu ileri sürülen 7'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü'nce 12 Temmuz 2017'de, terör örgütü DEAŞ'ın merkez Meram ilçesine bağlı Yorgancı Mahallesi'nde, 'Meram Bağları' olarak bilinen Dudlukır mevkisindeki hücre evi olarak kullandığı villaya operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada 'Ebumuaz' kod adlı Veysel Seçmen, 'Seyfulislam' kod adlı Furkan Tulay, 'Ebuderda' kod adlı Abdulbaki Yorgun, 'Enes' kod adlı Mehmet Enes Doğan ve 'Ebu Muhammed' kod adlı Müslüm Ceylan öldürüldü. Çatışmada 4 özel harekat polisi ise hafif yaralandı. Villada yapılan aramada; 5 Kalaşnikof silah ve bu silahlara ait 1500 mermi, 1 tabanca, canlı bomba yeleği ve canlı bomba yeleği için 12 kalıp halinde hazırlanan 4 kilo TNT patlayıcı ve fünye ele geçirildi.

CANLI BOMBA YELEĞİ HAZIRLARKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Öldürülen teröristlerin, DEAŞ'ın Suriye kamplarında eğitim aldığı ve 15 Temmuz anma törenlerinde eylem yapmak için kısa süre önce Türkiye'ye giriş yaptıkları saptandı. Ölü ele geçirilen teröristlerden Abdülbaki Yorgun'un, 12 kalıp halinde hazırlanan 4 kilo TNT patlayıcıyı canlı bomba yeleğine yerleştirmek üzereyken öldürüldüğü belirtildi. Yanında da fünye ele geçirildiği belirtilen teröristin, daha önce 'terör örgütü PKK üyeliği' suçundan cezaevinde yattığı, bu sırada açlık grevinde bulunduğu ve cezaevindeyken DEAŞ'lı teröristlerle tanışıp, tahliye olduktan sonra bu örgüt saflarına katıldığı ortaya çıktı.

Olayın ardından yapılan operasyonla, öldürülen teröristlerle bağlantıları olduğu gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı, 7'si tutuklandı. 7'si tutuklu, 10 şüpheli hakkında Konya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SUÇU BİRBİRLERİNE ATTILAR

Davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanıklar Mehmet Akif Kök, Burhan Yamak, Yakup Memi, Ramazan Aras, İlhan Alparslan, Muhammed Ali Danışman ve Fahri Karahan katıldı. Tutuklu sanıklardan Ramazan Aras, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada, "Mehmet Akif Kök, bana iftira atıyor, çelişkili ifadeler veriyor. Onun için bir psikolog istiyorum. Akif, nezarette gözaltındayken benden 100 dolar aldı. Bana nasılsa tutuklanmazsınız diyerek, nasıl ifade vermem konusunda beni yönlendirdi. Mehmet Akif'in söylediklerine katılmıyorum. Ben DEAŞ ya da herhangi bir terör örgütü üyesi değilim. Hiçbiriyle bağlantım yok. Mağdurum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Daha önce etkin pişmanlık yasasından faydalanıp itirafçı olan Mehmet Akif Kök ise, "Ben gerçekleri söylüyorum. Size ismini verdiklerim DEAŞ'ın İç Anadolu ve Konya bölgesindeki üst düzey isimleri. Ben cezaevinden çıktıktan sonra bana bir şey yapacaklar diye korkuyorum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Sanıklardan Muhammed Ali Danışman da mahkemeye etkinlik pişmanlık yasasından yararlanmak ve bildiklerini anlatmak istediğini söyledi. Mahkeme başkanı bu talebi kabul ederek Danışman'ın ek ifadesinin alınmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının savunmalarının ardından duruşmayı ileriki tarihe erteledi.