HABER

Öldürülen bar işletmecisi toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 14:06 | Son Güncelleme

MERSİN’in Tarsus ilçesinde, yanında çalışan Mesut S.

Öldürülen bar işletmecisi toprağa verildi

TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde, yanında çalışan Mesut S. tarafından önce bıçaklanıp ardından kolları ve başı kesilerek öldürüldüğü ileri sürülen bar işletmecisi İbrahim Ateş'in (46) cenazesi toprağa verildi.
Kızılmurat Mahallesi Barlar Sokağı’nda öldürülen İbrahim Ateş’in cenazesi ailesi tarafından Adana Adli Tıp Morgu’ndan alındıktan sonra evine getirildi. Helallik alındıktan sonra Şehir Mezarlığı’na götürülen Ateş'in cenazesi, ailesi ve arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
Bu arada Ateş'in katil zanlısı olarak Adana’da gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Mesut S.’nin de sorgusu sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Öldürülen bar işletmecisi toprağa verildiÖldürülen bar işletmecisi toprağa verildiÖldürülen bar işletmecisi toprağa verildiÖldürülen bar işletmecisi toprağa verildi

Tosun'un melekleri...Tosun'un melekleri...
'CHP'nin adayları arasında Adnan Menderes de vardı''CHP'nin adayları arasında Adnan Menderes de vardı'
İran'dan Telegram'a şok! Lisansını iptal ettiİran'dan Telegram'a şok! Lisansını iptal etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

İşte Tosun'un melekleri...

İşte Tosun'un melekleri...

Korkunç kaza! Türk model hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Türk model hayatını kaybetti

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Fransız turist boş arsaya çadır kurdu, mahalle ayağa kalktı

Fransız turist boş arsaya çadır kurdu, mahalle ayağa kalktı

Hayvan otlatan iki çocuk sulama göletinde ölü bulundu

Hayvan otlatan iki çocuk sulama göletinde ölü bulundu

Mersin'de vahşet! Kayıp bar işletmecisinin cesedi korkunç halde bulundu

Mersin'de vahşet! Kayıp bar işletmecisinin cesedi korkunç halde bulundu

Çekirgeler ilçeyi istila etti! Vatandaşlar yardım bekliyor

Çekirgeler ilçeyi istila etti! Vatandaşlar yardım bekliyor

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.