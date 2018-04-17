Öldürülen Dilara’nın eski eşine gözaltı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde cesedi çıplak halde toprağa gömülü bulunan 23 yaşındaki Dilara Kandak’ın üzerindeki sperm örnekleri nedeniyle eski eşi A.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesi tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Korkuteli ilçesinde 40 gündür kayıp olan ve geçtiğimiz 4 Mart tarihinde çıplak halde battaniyeye sarılıp ormanlık alandaki tarlada gömülü bulanan 2 çocuk annesi Dilara Kandak’ın ölümüne ilişkin Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Genç kadının boğularak öldürüldüğünü belirleyen polis, ayrıca ceset üzerinde sperm örnekleri bulunduğu tespit etti. DNA testinde spermlerin, Kandak’ın eski eşi 25 yaşındaki A.Y.’ye ait olduğunu belirleyen polis, eski eşi gözaltına aldı. İkinci evliliğini yaptığı ve eşinin 3 aylık hamile olduğu belirlenen A.Y., Cinayet Bürodaki sorgusunun ardından Korkuteli Adliyesine sevk edildi. Korkuteli adliyesine getirilen A.Y. Cumhuriyet savcısına ifade vermeye başladı.