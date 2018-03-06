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Öldürülen eşinin arkasından gözyaşı dökmüştü! Katil tanıdık çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 15:50 | Son Güncelleme

Ayvansaray’da kolundaki bilezikler için sırtından 7 kere bıçaklanarak öldürülen Hüsniye Kaya’nın katil zanlısı Bilal A.(35) polis tarafından gözaltına alındı. Öldürülen kadının kocasının köylüsü olduğu öğrenilen şüphelinin evinde yapılan aramada kömürlüğe saklanmış bir miktar para ile 50 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Poliste "susma" hakkını kullanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürmek ve nitelikli yağma suçlamasıyla tutuklandı

İstanbul Ayvansaray, Ulubatlı Hasan sokakta bulunan bir evde 23 şubat 2017 tarihinde meydana gelen olayda eşi cuma namazı için evden ayrılan 80 yaşındaki Hüsniye Kaya, bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Cuma namazından dönen eşi tarafından kanlar içinde bulunan Hüsniye Kaya’nın kolundaki 7 bileziğinin de çalındığı tespit edilmişti. Polis evde yaptığı incelemede kapıda zorlama izi bulamamış ayrıca evde dolu iki çay bardağı bulmuştu.

YÜZLERCE SAAT GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

DHA'nın haberine göre Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüpheliye ulaşmak için yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünü inceledi. Bu kamera görüntülerinden saat 12.00 ile 14.00 arasında bölgede dolaşan yaklaşık 50 şüpheli kişi tespit edildi. Bu şüpheliler tek tek incelenirken sonunda şüphelinin Bilal A., olduğu belirlendi.

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OLAYIN ERTESİ GÜNÜ BİLEZİK BOZDURDUĞU BELİRLENDİ

Polis yaptığı incelemede Bilal A.’nın olayın meydana geldiği gün yanına çağırdığı arkadaşına bir altın bilezik vererek bozdurmaya gönderdiği, ertesi gün de aynı arkadaşına bu kez 6 bilezik verdiği tespit edildi. Şüphelinin cinayetin ertesi günü bir arkadaşını ziyaret için Ankara’ya gittiği daha sonra İstanbul’a dönerek normal yaşantısına döndüğü öğrenildi.

SABAHA KARŞI OPERASYON YAPILDI

Delillerin toplanmasının ardından polis geçtiğimiz cuma günü operasyon için düğmeye bastı. Şüphelinin Gaziosmanpaşa’da bulunan adresine sabaha karşı baskın yapıldı. Baskında evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen şüpheli Bilal A. gözaltına alındı. Evin kömürlüğünde yapılan aramada 50 adet kuru sıkı tabanca mermisi ile bir miktar para bulundu.

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Cinayet Büro Amirliğine getirilerek sorgulanan şüphelinin Hüsniye Kaya’nın eşinin köylüsü olduğu ve bir süre önce bir hasta ziyareti bahanesiyle onları ziyaret ettiği belirlendi. Yapılan soruşturmada şüphelinin Hüsniye Kaya’nın eşinin evden ayrılmasından sonra eve geldiği, sözde ziyaret için girdiği evde kendisine çay ikram edilmesinin ardından cinayeti işlediği tespit edildi. Şüphelinin yaşlı kadının bileziklerini almak için cinayeti işlediği öğrenildi.

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SUSMA HAKKINI KULLANDI TUTUKLANDI

Poliste yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli ifade vermeyerek "Susma" hakkını kullandı. Şüpheli Bilal A.’nın daha önceden ruhsatsız silah bulundurmak ve hırsızlık suçlarından polise geliş kaydı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli Tasarlayarak ve Canavarca hisle öldürmek ve nitelikli yağma suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
idam şart...Ne güzel İdam yasalaşacaktı bu Hain CHPKK LILAR YUZUNDEN MECLİSTEN GEÇMEDİ :(
@kardelentrafik OKSİJEN İSRAFISIN GERIZEKALI EMBESIL O ALLAH DIYE TAPTIGINIZ ADAMIN 311 VEKILİ VAR ISTEDIGINI YASALAŞTIRIYO,KALDI Kİ KHK İLE ÇIKAN YASALAR VAR YANI IDAM GELSE ILERDE KENDI KELLESIDE GIDECEK AMA SIZ BUNU ANLAYAMAZSINIZ ÇÜNKÜ MALSINIZ
@coolyesils sizin de kellenizi alsa ne güzel olur. malum sizin parti iyi bilir idam etmeyi. Aynı ile mukabele etmek gerekir sizin gibilere. Ayrıca 367 olmadan anayasa değişmiyor mallar. siz de kanunlardan haberi olmayan embesil takımı.
@snndrm_74 idam oylandıda 367 bulunmadı mı???
@kardelentrafik denyo kardeş. anayasayı değiştiremediği için zaten ohal uzatılıp durmadan khk çıkartılıyo. azıcık haber, gazete takip et, sırf kalabalık etmek için sıyrılma. aziz nesin’in dediği gibi bu ülkenin yarısı gerizekalı. Bakınız, örnek, sen...
@coolyesils kardeş dinden çıkıyorsun yanlış cümleler yanlış sözler bunlar
yani koyun olduğunu kabul ediyorsun
@kardelentrafik Oğlum siz ne içiyorsunuz ya bana da verin bu kafayı jüpiterde bulamam
mal olduğun burdan belli iktidar chp mi mal vekil sayısı akp de onlar istemese hiç birşey olmaz beyinsiz
Böyle vicdansız kişilerin yaşaması topluma zarar.
tipik bi akp li magdurum da magdurum. iktidar akp saz arkadaşı da mhp olduguna göre chp nasıl engel olmuş sevgili koyuncuk.
ona en onursuz işkenceleri yapıcaksın susma hakkıymış onun dilini kesicen hergün ölmek isteyecek
toplumda bu gibi insanlık ve vicdanı olmayanların nefes tüketmesini istemiyorum beden bile vücudundaki mikrobu yok ediyor biz niye besliyoruz
Haber başlığında sanki cinayeti koca işlemiş gibi bir hava verilmiş...zor durum....idam idam deniyor bu tür psikopatlar ya ölümü göze alıyor ya da yakalanmayacaklarından eminler...idam da gelse çözüm olacağını, caydırıcı olacağını sanmıyorum ama pisliklerin ortadan kalkması için olabilir.
canım ülkem neler yaşatıyorsun böyle ya Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
kardelentrafik hakikaten malsın sana katılıyorum ride_2018 bu kardelentrafik gibi cahil insanlar yüzünden bu memleket bu halde heryerde cehalet heryere bir cehalet düşüyor
Önemli değil, yürürlükteki infaz yasasından 3 yıl yatar çıkar.
Bunları cezaevinde boşuna besleyin önce işkence ardından infaz bunların kendilerine faydaları yok insan diye ortada dolaşıyorlar.
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