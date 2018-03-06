Öldürülen eşinin arkasından gözyaşı dökmüştü! Katil tanıdık çıktı

İstanbul Ayvansaray, Ulubatlı Hasan sokakta bulunan bir evde 23 şubat 2017 tarihinde meydana gelen olayda eşi cuma namazı için evden ayrılan 80 yaşındaki Hüsniye Kaya, bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Cuma namazından dönen eşi tarafından kanlar içinde bulunan Hüsniye Kaya’nın kolundaki 7 bileziğinin de çalındığı tespit edilmişti. Polis evde yaptığı incelemede kapıda zorlama izi bulamamış ayrıca evde dolu iki çay bardağı bulmuştu.

YÜZLERCE SAAT GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ



DHA'nın haberine göre Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüpheliye ulaşmak için yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünü inceledi. Bu kamera görüntülerinden saat 12.00 ile 14.00 arasında bölgede dolaşan yaklaşık 50 şüpheli kişi tespit edildi. Bu şüpheliler tek tek incelenirken sonunda şüphelinin Bilal A., olduğu belirlendi.

OLAYIN ERTESİ GÜNÜ BİLEZİK BOZDURDUĞU BELİRLENDİ



Polis yaptığı incelemede Bilal A.’nın olayın meydana geldiği gün yanına çağırdığı arkadaşına bir altın bilezik vererek bozdurmaya gönderdiği, ertesi gün de aynı arkadaşına bu kez 6 bilezik verdiği tespit edildi. Şüphelinin cinayetin ertesi günü bir arkadaşını ziyaret için Ankara’ya gittiği daha sonra İstanbul’a dönerek normal yaşantısına döndüğü öğrenildi.