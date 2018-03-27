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Öldürülen gencin 'tecavüz etmediği' itirafında bulunan kız gözaltına alındı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 18:18 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Adana'da babasının öldürdüğü Muhammet Reşit Yıldırım’ın (17) kendisine tecavüz etmediğini itiraf eden 15 yaşındaki F.N.B.

TUTUKLANDI
Adana'da babasının öldürdüğü Muhammet Reşit Yıldırım’ın (17) kendisine tecavüz etmediğini itiraf eden 15 yaşındaki F.N.B. tutuklandı.
Hatay’da gözaltına alınan F.N.B., soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince 'iftira' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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