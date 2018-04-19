Öldürülen Gri listedeki terörist, 2 polisi şehit etmiş

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de Amanos Dağları kırsalında 31 Mart'ta, güvenlik güçlerinin hava destekli düzenlediği operasyonda öldürülen 6 PKK'lıdan birinin, İçişleri Bakanlığı tarafından, Gri listede aranan sözde üst düzey sorumlulardan biri olan 'Delil Teman' kod adlı Yusuf Buldağ olduğu ortaya çıktı. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı tarafından, terörle mücadele harekatı kapsamında Amanoslar bölgesinde yürütülen hava destekli operasyonda ölü olarak ele geçirilen Yusuf Buldağ'ın, 10 Ekim 2011'de Osmaniye'de Fakıuşağı Mahallesi üniversite bölgesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurdu önünde görev yapan trafik polisleri Mehmet Ali Ünal (49) ve Vahap Alagöz'ün (35) şehit edilmesi olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Teröristin ayrıca 25 Ağustos 2016'da, Artvin'in Şavşat İlçesi Yanıklı köyü yakınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna yönelik saldırı sonrasında, Jandarma Er Fatih Çaybaşın şehit olması ve 2 askerin de yaralanması olayını gerçekleştiren terörist grubun lideri olduğu ileri sürülmüştü.
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