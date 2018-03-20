Öldürülen halı yıkama fabrikası sahibi, toprağa verildi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- İSTANBUL Şişli'de misafirliğe gittiği eşinin arkadaşının oturduğu binada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren halı yıkama fabrikası sahibi Akın Şahin, memleketi Bolu'da toprağa verildi. İstanbul'da halı yıkama fabrikası bulunan Akın Şahin, önceki gece Şişli'de eşinin arkadaşlarının evine misafirliğe gitti. Binada kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Akın Şahin kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar otomobile binerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin tüm çabasına karşın Akın Şahin, kurtarılamadı. Akın Şahin'in cenazesi, yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından memleketi Bolu'nun Dodurga Mahallesi'ne getirildi. Burada, evinin önünde helallik alınmasının ardından Akın Şahin'in cenazesi Dodurga Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Dodurga Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Çiftlik Bank iddiaları KKTC'li Bakan Denktaş'ı çıldırttı! 'Bu bebenin burayla ilgisi yok'
Öğretmenden kız öğrencileri şoke eden soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Askeri bölüm büyük ölçüde bitti
Dünyanın en acımasız seri katili yakıldı
Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!
Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!
21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!
Mezarlıkta korkutan görüntü! Siz nereye giderseniz oraya bakıyor
ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü
AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası
Teknolojiye dair doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum