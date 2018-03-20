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Öldürülen halı yıkama fabrikası sahibi, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 16:31 | Son Güncelleme

İSTANBUL Şişli'de misafirliğe gittiği eşinin arkadaşının oturduğu binada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren halı yıkama fabrikası sahibi Akın Şahin, memleketi Bolu'da toprağa verildi.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- İSTANBUL Şişli'de misafirliğe gittiği eşinin arkadaşının oturduğu binada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren halı yıkama fabrikası sahibi Akın Şahin, memleketi Bolu'da toprağa verildi. İstanbul'da halı yıkama fabrikası bulunan Akın Şahin, önceki gece Şişli'de eşinin arkadaşlarının evine misafirliğe gitti. Binada kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Akın Şahin kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar otomobile binerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin tüm çabasına karşın Akın Şahin, kurtarılamadı. Akın Şahin'in cenazesi, yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından memleketi Bolu'nun Dodurga Mahallesi'ne getirildi. Burada, evinin önünde helallik alınmasının ardından Akın Şahin'in cenazesi Dodurga Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Dodurga Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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