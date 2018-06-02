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Öldürülen hamile kadının bebeği, yaşam savaşı veriyor

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2018 15:25 | Son Güncelleme

BURSA’da aralarında husumet bulunan 9 aylık hamile İpek Yılmazcan'ı (37) evinde tabanca ile öldüren Necdet Caymaklar (58) tutuklandı.

Öldürülen hamile kadının bebeği, yaşam savaşı veriyor

BURSA, (DHA)- BURSA’da aralarında husumet bulunan 9 aylık hamile İpek Yılmazcan'ı (37) evinde tabanca ile öldüren Necdet Caymaklar (58) tutuklandı. Hastanede yaşamını yitiren İpek Yılmazcan'ın, ameliyat ile alınan bebeğinin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi, 210'uncu Sokak’ta geçen perşembe akşamı meydana gelen olayda Necdet Caymaklar, aralarında geçmiş yıllarda işlenen cinayet nedeniyle husumet bulunan İpek Yılmazcan’ı, evine gidip başına tek el ateş ederek yaraladı. Ambulans ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürülen 9 aylık hamile İpek Yılmazcan'ın duran kalbi yapılan masaj ile çalıştırıldı. Tıp Fakültesi'nde karnındaki bebeği ameliyat ile alınan İpek Yılmazcan doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yoğun bakıma alınan bebeğin annesinin kalbi hastaneye getirilirken durduğu için hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. Cinayet sonrası polis tarafından yakalanan Necdet Caymaklar, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.

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