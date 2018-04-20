Öldürülen kadın terörist gri listede çıktı

Bingöl’de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 kadın teröristten birinin, Gri kategoride aranan sözde Ahmed eyaleti Beşli Yürütmede görevli YJA-Star sorumlusu Sema kod adlı Zühre Yariç olduğu tespit edildi.
Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı tarafından 19 Nisan 2018 tarihinde Genç ilçesi mülki sınırlarında icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 örgüt mensubundan birinin İçişleri Bakanlığınca Gri listede aranan sözde Amed Eyaleti Beşli Yürütmede görevli YJA-Star sorumlusu Sema (K) Zühre Yariçi olduğu tespit edilmiştir" denildi.
Açıklamada, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğü kaydedildi.
Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçiminde aday olmayacak! İşte ankette öne çıkan isimler
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'
Türkiye'den ABD'ye çok sert OHAL cevabı
Meral Akşener, 'İYİ Parti 24 Haziran erken seçiminde olacak mı?' tartışmalarına tepki gösterdi
Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!
ABD'li 66 senatör Erdoğan'a mektup gönderdi, 'yaptırım' isteyenler var
Zina yaptı deyip sokak ortasında kırbaçladılar!
Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor
24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına kimler aday oldu?
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Samsung Galaxy S10'da büyük eksik
Okuyucu Yorumları 0 yorum