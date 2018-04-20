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Öldürülen kadın terörist gri listede çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 19:56 | Son Güncelleme

Bingöl’de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 kadın teröristten birinin, Gri kategoride aranan sözde Ahmed eyaleti Beşli Yürütmede görevli YJA-Star sorumlusu Sema kod adlı Zühre Yariç olduğu tespit edildi.Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı tarafından 19 Nisan 2018 tarihinde Genç ilçesi mülki sınırlarında icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 örgüt mensubundan birinin İçişleri Bakanlığınca Gri listede aranan sözde Amed Eyaleti Beşli Yürütmede görevli YJA-Star sorumlusu Sema (K) Zühre Yariçi olduğu tespit edilmiştir" denildi.Açıklamada, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğü kaydedildi.

Bingöl’de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 kadın teröristten birinin, Gri kategoride aranan sözde Ahmed eyaleti Beşli Yürütmede görevli YJA-Star sorumlusu Sema kod adlı Zühre Yariç olduğu tespit edildi.
Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı tarafından 19 Nisan 2018 tarihinde Genç ilçesi mülki sınırlarında icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 örgüt mensubundan birinin İçişleri Bakanlığınca Gri listede aranan sözde Amed Eyaleti Beşli Yürütmede görevli YJA-Star sorumlusu Sema (K) Zühre Yariçi olduğu tespit edilmiştir" denildi.
Açıklamada, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğü kaydedildi.

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