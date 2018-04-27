Öldürülen spor salonu sahibinin yeğeni: Şüpheli iftira atıyor (2)

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Konya'da, eşini rahatsız ettiği gerekçesiyle spor salonu sahibi Reşit Aydın'ı (46) bıçakla öldürdükten sonra tutuklanan Uğur Kart (36), konulduğu Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'nin tuvaletinde, kendini atletiyle asarak, yaşamına son verdi.

Uğur Kart'ın, çarşamba günü, tutuklandıktan sonra konulduğu Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'nin tuvaletinde, sabah saatlerinde cansız bedeni bulundu. Kart'ın, kendini atletiyle asarak, yaşamına son verdiği belirlendi. Reşit Aydın'ın öldüğünü, cezaevine girdikten sonra öğrendiği belirten Kart'ın, psikolojisinin bozulduğu ileri sürüldü.

Uğur Kart'ın cenazesi, yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

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