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Öldürülen spor salonu sahibinin yeğeni: Şüpheli iftira atıyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 11:31 | Son Güncelleme

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ  Konya'da, eşini rahatsız ettiği gerekçesiyle spor salonu sahibi Reşit Aydın'ı (46) bıçakla öldürdükten sonra tutuklanan Uğur Kart (36), konulduğu Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'nin tuvaletinde, kendini atletiyle asarak, yaşamına son verdi.  Uğur Kart'ın, çarşamba günü, tutuklandıktan sonra konulduğu Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'nin tuvaletinde, sabah saatlerinde cansız bedeni bulundu.

Öldürülen spor salonu sahibinin yeğeni: Şüpheli iftira atıyor (2)

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ
Konya'da, eşini rahatsız ettiği gerekçesiyle spor salonu sahibi Reşit Aydın'ı (46) bıçakla öldürdükten sonra tutuklanan Uğur Kart (36), konulduğu Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'nin tuvaletinde, kendini atletiyle asarak, yaşamına son verdi.
Uğur Kart'ın, çarşamba günü, tutuklandıktan sonra konulduğu Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'nin tuvaletinde, sabah saatlerinde cansız bedeni bulundu. Kart'ın, kendini atletiyle asarak, yaşamına son verdiği belirlendi. Reşit Aydın'ın öldüğünü, cezaevine girdikten sonra öğrendiği belirten Kart'ın, psikolojisinin bozulduğu ileri sürüldü.
Uğur Kart'ın cenazesi, yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

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Öldürülen spor salonu sahibinin yeğeni: Şüpheli iftira atıyor (2)Öldürülen spor salonu sahibinin yeğeni: Şüpheli iftira atıyor (2)

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