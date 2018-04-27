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Öldürülen spor salonu sahibinin yeğeni: Şüpheli iftira atıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 13:18 | Son Güncelleme

KONYA'da, emlakçı Uğur Kart (36) tarafından eşini rahatsız ettiği gerekçesiyle öldürülen spor salonu sahibi Reşit Aydın'ın (46) yakınları, iftira atıldığını ileri sürdü.

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA'da, emlakçı Uğur Kart (36) tarafından eşini rahatsız ettiği gerekçesiyle öldürülen spor salonu sahibi Reşit Aydın'ın (46) yakınları, iftira atıldığını ileri sürdü. Yeğen Ayhan Bezirgancı, 'Reşit ağabey, milli boksördü. Binlerce öğrenci yetiştirdi. Bir kadınla ilişki yaşamayı bırakın, iş yerine bayan öğrenci, bayan çalışan bile almazdı. Şüpheli, kendini kurtarmak için iftira atıyor" dedi. Olay, salı günü saat 20.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Şahin Ağa Sokak'ta meydana geldi. Emlakçılık yapan, 4 çocuk sahibi Uğur Kart, eşi M.K.'yi 8 yıldır rahatsız ettiğini ileri sürdüğü spor salonu sahibi, evli Reşit Aydın'ın iş yerine gitti. Elinde bıçakla salona giren Kart, yemek yiyen Aydın'ı göğsünden bıçaklayarak, ağır yaraladı. Salon çalışanı Şefik İyierdem (38) ise Kart'ın bıçağını almaya çalışırken, elinden yaralandı. Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Reşit Aydın, perşembe günü akşam saatlerinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet anı, iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 'EŞİMİ RAHATSIZ EDİYORDU' Uğur Kart, emniyetteki ifadesinde, Reşit Aydın'ı, eşini rahatsız ettiği için öldürdüğünü ileri sürdü. Kart'ın ''Ben askerdeyken, eşime telefon kartı vermiş. Geldiğimde bunu, annemden duydum. Eşimi rahatsız ediyordu. 8 yıldır sabrediyordum. Bunun yüzünden psikiyatri ilaçlarını kullanmaya başladım. Olay günü Reşit'i aradım ve eşimi rahatsız etmemesini söyledim. O da bana 'Sen bana bir şey yapamazsın' dedi. Bunun üzerine çok sinirlendim ve evden bıçağı alarak çıktım. İş yerine giderek, bıçakladım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur Kart, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 'HAKKINDAKİ İDDİALAR ASILSIZ' Reşit Aydın'ın yeğeni Ayhan Bezirgancı ise Uğur Kart tarafından iftira atıldığını ileri sürdü. Bezirgancı, "Acımız çok büyük. Ciğerimiz yandı. Adalet yerini bulacaktır. Hakkındaki iddialar asılsızdır. Şüpheli, kendini kurtarmak için iftira atıyor. Reşit ağabey, evli ve 3 çocuğu var. Bırakın başka bir kadınla ilişki yaşamayı, 5 yıldır spor salonuna bayan öğrenci ve bayan çalışan bile almıyor. Uğur Kart, madem eşinden şüphe ediyor; 8 senedir neden onunla birlikte? Madem 8 senedir neden bekledin? Gelip, konuşsaydın böyle bir şey varsa. Bu işin içinde başka bir iş var. Adalete güveniyoruz" diye konuştu. 'MİLLİ SPORCUYDU' Reşit Aydın'ın milli boksör olduğunu ve binlerce öğrenci yetiştirdiğini anlatan Bezirgancı, "Kendisi milli boksördür. Çocukluğundan beri bu spor içerisindeydi. Hayatı spordu. Çok üst seviyelerde öğrencileri vardır. Öğrencilerinin çoğu bugün doktor, hakim oldu. Böyle bir insanın başka bir kadınla işi olamaz. Şüphelinin verdiği ifadeler doğrultusunda böyle iyi bir insan karalanamaz. Bu memleketin bayrağını göndere çekmiş bir adamdı. Spor adamıydı. Salondan çıkmayan bir adamdı. Saygı duyulan, sevilen bir adamdı. Evine bağlı bir insandı" dedi. Şüpheli Uğur Kart'ın eşi M.K. ile birlikte daha önce spor salonuna kayıt yaptırdığını ileri süren Ayhan Bezirgancı, "Reşit ağabey hareketlerinden rahatsızlık duyunca onları göndermiş" dedi.

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