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Öldürülüp, cesedi zincirlenen kişinin avukat işvereni gözaltında (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 18:07 | Son Güncelleme

5 KİŞİ TUTUKLANDI Ercan Demiral'ın öldürülerek cesedinin Sakarya Nehri'ne atılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 kişiden Demiral'ın şoförlüğünü yaptığı avukat M.A., C,K., N.A., Ö.A.

5 KİŞİ TUTUKLANDI
Ercan Demiral'ın öldürülerek cesedinin Sakarya Nehri'ne atılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 kişiden Demiral'ın şoförlüğünü yaptığı avukat M.A., C,K., N.A., Ö.A. ve A.İ. tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest kaldı.

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