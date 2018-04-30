Öldürülüp, cesedi zincirlenen kişinin avukat işvereni gözaltında (2)

5 KİŞİ TUTUKLANDI
Ercan Demiral'ın öldürülerek cesedinin Sakarya Nehri'ne atılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 kişiden Demiral'ın şoförlüğünü yaptığı avukat M.A., C,K., N.A., Ö.A. ve A.İ. tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest kaldı.
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