Öldürülüp, cesedi zincirlenen kişinin avukat işvereni gözaltında

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - İSTANBUL'da kayıp olarak aranan Ercan Demiral'ın (42) Sakarya Nehri'nde zincire sarılı cesedinin bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, şoförlüğünü yaptığı avukat ile 8 kişi gözaltına alındı. Demiral'ın 3 kurşunla öldürüldüğü, vücudunun 4 asma kilitle zincirlenip, su yüzüne çıkmaması için 25 kiloluk traktör ağırlık demiri bağlanarak, nehre atıldığı belirlendi. 18 Şubat günü, Akyazı ilçesi Türkçaybaşı Mahallesi'nden geçen Sakarya Nehri'nde balık tutan amatör balıkçılar, suyun dibindeki erkek cesedi fark edildi. İhbar üzerine gelen jandarma, 3 kurşunla öldürülen kişinin, vücudunun 4 asma kilitle zincirlenip, su yüzüne çıkmaması için 25 kiloluk traktör ağırlık demiri bağlanarak, nehre atıldığı tespit edildi. Yapılan inceelemede, öldürülen kişinin, İstanbul'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Ercan Demiral olduğu tespit edildi. 'Organize suç örgütü kurmak' suçundan sabıkası olan Demiral'ın öldürülmesiyle ilgili Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı cinayet dedektifleri, araştırma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, İstanbul'dan Sakarya'ya getirilen çok sayıda aracı incelemeye aldı. Jandarma, fiziki ve teknik araştırma sonucu Ercan Demiral'ın şoförlüğünü yaptığı, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat M.A. (36) ile 1'i kadın 8 kişinin cinayetle bağlantısı olduğunu tespit etti. Kimlikleri belirlenen 9 şüpheli, İstanbul ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Bir süre sorguda kalan avukat M.A. ile N.Y., N.A., K.A., Ö.A., C.K. ve Sakarya'da yaşayan A.İ., N.İ. ile A.İ., bugün sabah saatlerinde, sağlık kontrolünden geçirilerek, Sakarya Adliyesi'ne sevk edildi.
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