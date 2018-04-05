Ölen gelinin davasında, 'pencere kasa'lı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de Songül B.’yi ( 20) 6'ncı kattan atıp, öldürdükleri iddiasıyla kayınvalidesi Gülnaz, kayınpederi Rüstem ve tutuklu olan eşi Furkan B.’nin (21) yargılanmalarına devam edildi. Songül B.'nin yakınlarının avukatı, duruşmaya getirdiği pencere kasası üzerinden savunma yaparak, genç kadının intihar etmediğini, cinayete kurban gittiğini öne sürdü.

Melikgazi ilçesi Kardelen Apartmanın 6. katında oturan Songül B. geçen yıl 10 Ağustos günü saat 23.30 sıralarında pencereden düştü. Beton zemine çakılan Songül B., yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Songül B.'nin düşmeden önce tartıştığı 6 aylık eşi Furkan ile kayınvalidesi Gülnaz ve kayınpederi Rüstem B.yi gözaltına aldı. Gülnaz B. ile eşi Rüstem B., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, tartıştıklarını, bu sırada eşinin pencereden atladığını öne süren Furkan B. tutuklandı. Şüpheliler hakkında 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten öldürme' suçlamasıyla dava açıldı.

Davanın görülen bugünkü duruşmasına, tutuklu sanık Furkan B. ile tutuksuz yargılanan babası Rüstem ve annesi Gülnaz B. ile Songül B.'nin yakınları hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini istedi.

Eşi Songül ile kaçarak evlendiklerini, 2 ay sonra da cep telefonuna 'selam evlenmişsin' diye eski kız arkadaşından mesaj geldiğini, bu nedenle tartıştıklarını, bu olayın ardından da tartışmalarının sürdüğünü belirten Furkan B., "Olay günü de gece benimle tartışıp, salona fırlayıp gitti. Gürültülere babam ve annem de uyandı. O sırada annem salona koştu ve çığlık attı. Annem 'Derdin neydi yavrum' diyerek pencereden aşağıya bakıyordu. Eşim aşağıda yatıyordu. Evde bulunan eniştem Ö.K. ile aşağıya indik. Ambulans çağırdık, hastaneye gittim ama hayatını kaybetti'' dedi

DURUŞMA SALONUNA PENCERE GETİRDİLER

Songül B.’nin yakınları, duruşma salonuna numune olarak, pencere kasası getirdi. Mağdur avukatı, bilirkişi raporunu kabul etmediklerini ifade ederek, “Hayatını kaybeden mağdur, 1,59 santim boyundaydı. Pencere ise 90 santim yükseklikte. Songül’ün, yalnızca pencerenin sol alt kısmında avuç izi çıktı. Eylemi kendi gerçekleştirmesi için pencerenin yukarı ve alt kısmından da tutması gerekir. Başka hiçbir yerde maktule ait iz olmadığı için, biz mağduru arkadan birinin ittiği kanaatindeyiz” ifadelerine yer verdi.

Songül B. eşi tutuklu sanık Furkan B. ise suçlamaları kabul etmeyerek, “Bir şey yapmadım, tahliyemi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların mevcut durumlarının devamına ve Furkan B.’ye ait cep telefonunun adli emanetten getirilerek, bilirkişiye gönderilmesine ve parmak izi alınmasına karar vererek, duruşmayı 7 Haziran’a erteledi.

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